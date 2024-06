Im ersten Test der MSI Claw konnte der Windows-Handheld mit Meteor-Lake-Prozessor nicht überzeugen. In der Leistung reicht er nicht an die Konkurrenz mit AMD-Prozessor heran, völlig deplatziert wirkt vor allem aber der Preis, denn die größte Ausstattung kostet 799 Euro, die kleinere noch immer 649 Euro. Zum Vergleich: Der ASUS ROG Ally kostet 599 Euro und bildet in Hard- und Software das rundere Angebot.

Unser damaliger Test wurde mit der BIOS-Version 106 und dem Intel Arc 31.0.101.5445 durchgeführt. Inzwischen hat MSI über seine Social-Media-Kanäle weitere Verbesserungen per BIOS-Update und über den Arc-Treiber verkündet. Eben dies haben wir überprüft und einige der Benchmarks erneut durchgeführt.

Das BIOS-Update kann über das MSI M Center heruntergeladen und ausgeführt werden. Alternativ kann der Download über die Supportseite bei MSI erfolgen. Den aktuellen Arc-Treiber findet man direkt bei Intel. Stand heute sind das BIOS 10A und der 31.0.101.5590 die aktuellste Kombination.

Wir haben ein paar synthetische CPU- und GPU-Benchmarks erneut ausgeführt und vergleichen die Werte mit den vorherigen sowie der Konkurrenz.

Benchmarks

UL 3DMark Night Raid (Grafikpunkte) ASUS ROG Ally(25 W) 35776XX AYANEO 2S (28 W) 35160XX MSI Claw (45 W) 33514XX ASUS ROG Ally(15 W) 32610XX MSI Claw (35 W) 31562XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 31447XX AYANEO 2S (15 W) 26475XX ASUS ROG Ally(10 W) 21563XX AYANEO 2S (11 W) 15165XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Fire Strike (Grafikpunkte) MSI Claw (45 W) 8593XX ASUS ROG Ally (25 W) 8164XX MSI Claw (35 W) 7862XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 7707XX AYANEO 2S (28 W) 7626XX ASUS ROG Ally (15 W) 7288XX AYANEO 2S (15 W) 6251XX AYANEO 2S (11 W) 3803XX ASUS ROG Ally (10 W) 3474XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy (Grafikpunkte) MSI Claw (45 W) 3466XX MSI Claw (35 W) 3219XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 3151XX ASUS ROG Ally (25 W) 3121XX AYANEO 2S (28 W) 2783XX ASUS ROG Ally (15 W) 2235XX AYANEO 2S (15 W) 2223XX AYANEO 2S (11 W) 1350XX ASUS ROG Ally (10 W) 1253XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R23 Multi-Threaded ASUS ROG Ally (25 W) 14142XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 12878XX MSI Claw (45 W) 12435XX AYANEO 2S (28 W) 12215XX MSI Claw (35 W) 11469XX ASUS ROG Ally (15 W) 11066XX AYANEO 2S (15 W) 9805XX AYANEO 2S (11 W) 8125XX ASUS ROG Ally (10 W) 7888XX Punkte Mehr ist besser

Cinebench R23 Single-Threaded MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 1786XX ASUS ROG Ally (25 W) 1771XX ASUS ROG Ally (15 W) 1737XX MSI Claw (45 W) 1654XX ASUS ROG Ally (10 W) 1551XX MSI Claw (35 W) 1350XX AYANEO 2S (28 W) 1153XX AYANEO 2S (15 W) 1153XX AYANEO 2S (11 W) 1151XX Punkte Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1080p für die Windows-Handhelds, 800p für das Steam Deck, Mittleres Preset, FSR (Qualität) ASUS ROG Ally (25 W) 43.9XX 10.5XX AYANEO 2S (28 W) 41.2XX 23.5XX Steam Deck (15 W) 40.8XX 19.8XX ASUS ROG Ally (15 W) 36.1XX 8.0XX Steam Deck (10 W) 35.0XX 17.8XX MSI Claw (45 W) 32.8XX 19.4XX MSI Claw (35 W) 26.7XX 15.0XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 26.7XX 15.0XX AYANEO 2S (15 W) 24.6XX 16.3XX ASUS ROG Ally (10 W) 12.9XX 6.1XX AYANEO 2S (11 W) 12.5XX 6.9XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1080p für die Windows-Handhelds, 800p für das Steam Deck, Mittleres Preset Steam Deck (15 W) 92XX 66XX AYANEO 2S (28 W) 91XX 71XX ASUS ROG Ally (25 W) 88XX 51XX Steam Deck (10 W) 80XX 65XX MSI Claw (45 W) 77XX 31XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 74.2XX 32.5XX ASUS ROG Ally (15 W) 70XX 18XX MSI Claw (35 W) 66XX 30XX AYANEO 2S (15 W) 58XX 50XX AYANEO 2S (11 W) 34XX 29XX ASUS ROG Ally (10 W) 26XX 17XX FPS Mehr ist besser

Shadow of the Tomb Raider 1080p für die Windows-Handhelds, 800p für das Steam Deck, Mittleres Preset Steam Deck (15 W) 44XX 37XX AYANEO 2S (28 W) 42XX 34XX ASUS ROG Ally (25 W) 41XX 35XX MSI Claw (45 W) 40XX 20XX Steam Deck (10 W) 39XX 32XX MSI Claw 10A-BIOS (45 W) 38XX 20XX MSI Claw (35 W) 34XX 28XX ASUS ROG Ally (15 W) 26XX 22XX AYANEO 2S (15 W) 23XX 17XX AYANEO 2S (11 W) 16XX 13XX ASUS ROG Ally (10 W) 14XX 11XX FPS Mehr ist besser

Einschätzung

Leider können wir auch mit dem BIOS 10A keine signifikante Verbesserung in der Leistung feststellen. Teilweise sehen wir sogar das gegenteilige Bild. Durchgeführt haben wir die Benchmarks nur im Profil "Extreme Leistung", also mit 45 W. In den 3DMark-Benchmarks geht die GPU-Leistung etwas zurück, die Cinebench-Ergebnisse fallen etwas besser aus. Noch immer teilweise desaströs sind die Spiele-Benchmarks.

Unser Eindruck: Das BIOS-Update hat einen gewissen Einfluss auf die CPU-Leistung. Auch fühlt sich das Windows etwas "snappiger" an und reagiert schneller. Aber die GPU-Leistung passt noch nicht. MSI verweist hier immer auf den aktuellsten Arc-Treiber, in den DirectX-12-Spielen wird sich jedoch wenig tun, denn hier hat Intel bereits ein gutes Optimierungslevel erreicht. Die älteren DirectX-Versionen boten in den vergangenen Monaten deutlich mehr Potential – davon hat man allerdings recht wenig, wenn man sich an aktuellen Spielen orientiert.

Das Bild rund um die MSI Claw ändert sich durch die Updates nicht großartig. Auch beim MSI Center M hat sich wenig getan. Noch immer werden trotz Überlagerung die darunter liegenden Elemente der Benutzeroberfläche nicht gesperrt und können versehentlich angeklickt werden.

In der Leistung der Hardware wird sich in den kommenden Monaten nichts mehr tun. Ein Wunder-BIOS oder einen Wunder-Treiber wird es nicht mehr geben – zumindest ist dies nicht zu vermuten. Stattdessen bleibt fast nur noch auf den Nachfolger zu warten. Die MSI Claw AI wurde auf der Computex bereits ausgestellt und wird mit einem Lunar-Lake-Prozessor ausgestattet sein. Die heute noch aktuelle MSI Claw bleibt ein erster Versuch, der vor allem deutlich günstiger werden muss, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.