So schnell ist der neue SOC

Auf Qualcomms Snapdragon Summit hatten wir die Möglichkeit, nicht nur theoretische Informationen zum neuen Snapdragon 8 Gen2 zu erhalten, sondern auch praktische Tests durchzuführen - zumindest auf Referenzgeräten von Qualcomm, die bereits die neue Version des Snapdragons verbaut hatten. Die Smartphone-SOCs, die 2023 erstmals in Handys zu finden sein werden, konnten sich dabei hinsichtlich der Performance beachtlich schlagen - abzuwarten ist allerdings, wie dies auf die entsprechenden Modelle der Smartphone-Hersteller tatsächlich zu übertragen ist. Der SOC wird erwartungsgemäß in Modellen von ROG (ASUS), Honor, Nubia, OnePlus, RedMacig, Redmi, Xiaomi, Sharp, Sony und anderen eingesetzt werden. Einige Modelle könnten auch schon in diesem Jahr verfügbar werden, allerdings nannte man noch keine Partner auf dem Snapdragon Summit, die dies auch schaffen könnten.

Größere Angaben zum verbauten SOC machte Qualcomm nicht. Das Referenzmodell konnte aber wohl auf 11 GB RAM zurückgreifen. Wie spezifiziert lief der Prime-Core mit 3,2 GHz Taktfrequenz, während die vier Performance-Cores mit je 2,8 GHz und die Efficiency-Cores mit 2,0 GHz betrieben worden sind. Die höheren Taktfrequenzen, der zusätzliche Performance-Core sowie die übrigen Verbesserungen am SOC hinsichtlich der AI-Funktionen und des Adreno-Grafikkerns führen zu den Leistungssteigerungen, aber auch der Wechsel auf die neueren ARM-Kerne Cortex-X3, Cortex-A715 und Cortex-A510.

Durchführen konnten wir bei der Benchmark-Session diverse Benchmarks, von denen wir folgende sechs auch als Vergleichsbenchmarks in unseren Smartphone-Tests verwenden.

3DMark Wild Life Extreme Snapdragon 8 Gen 2 3769XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G- Extreme) 2777XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 2573XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 734XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 444XX Punkte Mehr ist besser

Geekbench 5 - Single Snapdragon 8 Gen 2 1491XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 1261XX Snapdragon 888 (realme GT) 1143XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 1129XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 1128XX Apple A12 (iPhone Xs Max) 1114XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 1045XX Google Tensor (Google Pixel 6) 1035XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 989XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 954XX Snapdragon 865 (UI Perf) 933XX Apple A11 Bionic (iPhone X) 931XX Snapdragon 865 926XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 890XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 844XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 821XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 814XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 806XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 806XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 786XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 728XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 580XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 571XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 568XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 540XX Helio G95 (realme 8) 532XX Helio G95 (realme 7) 513XX Unisoc T606 (Nokia G21) 311XX Punkte Mehr ist besser

Geekbench 5.0.2 - Multi Snapdragon 8 Gen 2 5114XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 3747XX Snapdragon 888 (realme GT) 3662XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 3661XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 3585XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 3515XX Snapdragon 865 (UI Perf) 3464XX Snapdragon 865 3446XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 3389XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 3368XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 3161XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 2968XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 2941XX Google Tensor (Google Pixel 6) 2916XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 2892XX Apple A12 (iPhone Xs Max) 2836XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 2585XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 2533XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 2420XX Apple A11 Bionic (iPhone X) 2373XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 2280XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 2138XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 1803XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 1764XX Helio G95 (realme 8) 1697XX Helio G95 (realme 7) 1637XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 1587XX Unisoc T606 (Nokia G21) 1177XX Punkte Mehr ist besser

GFX Bench 1080p Offscreen - T-Rex Snapdragon 8 Gen 2 482XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 452XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 439XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 431XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 284XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 277XX Snapdragon 888 (realme GT) 269XX Apple A12 (iPhone Xs) 264XX Google Tensor (Google Pixel 6) 253XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 207XX Snapdragon 865 (UI Perf) 205XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 205XX Snapdragon 865 204XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 201XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 200XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 174XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 174XX Snapdragon 855 168XX Exynos 9820 (Galaxy S10+) 165XX Snapdragon 845 (Pixel 3) 152XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 141XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 134XX Snapdragon 835 (OnePlus 5T) 116XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 107XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 96XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 86XX Helio G95 (realme 8) 84XX Helio G95 (realme 7) 82XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 62XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 48XX Unisoc T606 (Nokia G21) 22XX fps Mehr ist besser

GFX Bench 1080p Offscreen - Manhatten Snapdragon 8 Gen 2 222XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 181XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 171XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 169XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 123XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 123XX Google Tensor (Google Pixel 6) 123XX Snapdragon 888 (realme GT) 122XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 89XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 88XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 84XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 80XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 77XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 73XX Exynos 9820 (Galaxy S10+) 69XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 60XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 57XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 45XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 40XX Helio G95 (realme 7) 34XX Helio G95 (realme 8) 34XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 30XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 25XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 23XX Unisoc T606 (Nokia G21) 8.5XX fps Mehr ist besser

PCMark Work 3.0 Snapdragon 8 Gen 2 18600XX Snapdragon 888 (realme GT) 14830XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 13887XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 12575XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 12257XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 12088XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 11405XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 10853XX Google Tensor (Google Pixel 6) 10656XX Helio G95 (realme 8) 10330XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 9828XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 9586XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 9209XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 8249XX Unisoc T606 (Nokia G21) 7938XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 7880XX Punkte Mehr ist besser

Erkenntlich ist eine beachtliche Leistungssteigerung, wobei qualcomm festhielt, dass dies gleichzeitig bei niedriger Leistungsaufnahme erreicht wird, weil der SOC unter der Vorgabe entwickelt wurde, ein thermisches Budget nicht zu überschreiten, um eine hohe Akkulaufzeit und kompakte Geräte zu ermöglichen.

Schwer zu benchmarken, weil momentan entsprechende Tools fehlen und vieles auch auf dem subjektiven Anwenderempfinden basiert, sind Tests zu den AI-Funktionen und natürlich Raytracing-kompatible Tests. Entsprechende Benchmarks für Mobilgeräte sind zwar in der Entwicklung, liegen aber noch nicht vor. Entsprechend muss man abwarten, welche Raytracing-Performance tatsächlich aus einem SOC kommen kann, der 5 W für die entsprechenden Raytracing-Funktionen verbrauchen soll. Bei den AI-Funktionen bleibt offen, wie die Unterstützung des INT4-Formats durch die Hexagon-AI-CPU einen Vorteil bringt, und wie die neuen Funktionen wie Micro Tile Inferencing den SOC beschleunigen werden. Qualcomm gibt aber auch hier an, dass man eine bis zu 4,35x höhere Performance oder eine um 60% gesteigerte Effizienz erreichen will.

Unsere Benchmarks geben natürlich auch nicht die höhere Funktionsvielfalt wieder - beispielsweise das jetzt unterstützte AV1-Decoding, die mit 8k und 60 FPS unterstützt wird. Weitere Verbesserungen betreffen die Unterstützung von Wi-Fi 7 über die FastConnect-7800-Plattform und das Snapdragon X70-Modem, das bis zu 10 GBit/s über 5G-Netze erreichen soll.