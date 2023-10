Werbung

Im Verlaufe der vergangenen Nacht veröffentlichte AMD den Adrenalin 23.10.1. Neben Optimierungen von Assassin's Creed Mirage, The Lords of the Fallen und Forza Motorsport brachte diese Treiber-Version auch die Unterstützung von Anti-Lag+. Bei Anti-Lag+ handelt es sich um eine Funktion um die Latenzen in Spielen zu verringern – vor allem in kompetitiven Spielen wie eben Counter Strikle 2.

Allerdings empfiehlt Valve den Einsatz von Anti-Lag+ in Counter Strike 2 nicht, wie aus einem Post auf X hervorgeht.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Offenbar manipuliert Anti-Lag+ einige DLL-Dateien des Spiels und dies wiederum bedeutet Veränderungen am Spiele-Code, die Valve so nicht erlaubt und letztendlich führt dies zu einem VAC-Ban (Valve Anti-Cheat). Valve empfiehlt daher den Einsatz von Anti-Lag+ ausdrücklich nicht. Bis zu einem Update von AMD bzw. einer entsprechenden Zusammenarbeit kann man laut Valve auch nichts gegen die Erkennung der Manipulationen und auch gegen die Bans unternehmen.

Anti-Lag+ funktioniert auf Treiberebene und wird nicht wie NVIDIAs Reflex direkt in das Spiel integriert. Damit verkauft sich AMD natürlich eine gewisse Freiheit in der Umsetzung von Anti-Lag+, aber wie man nun sehen kann ist dies nicht immer unproblematisch. Unterstützt wird Anti-Lag+ von Grafikkarten der Radeon-RX-7000-Serie.

Bisher gibt es keinerlei Statement von AMD zu dem Thema.