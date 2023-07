Werbung

AMD hat mit dem Adrenalin Edition 23.7.2 einen neuen Grafiktreiber veröffentlicht, der nicht nur eine Fehlerverbesserungen enthält, sondern auch erstmals die Unterstützung für die integrierte Grafikeinheit der Ryzen-7040-Prozessoren aufweist. Bisher musste Nutzer, die bereits ein Notebook mit einem solchen Prozessor haben, auf den Treiber zurückgreifen, der vom Notebook-Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Dabei konnte es aber durchaus vorkommen, dass dieser bereits einige Monate alt war.

Der Adrenalin Edition 23.7.2 enthält folgende Veränderungen:

Stuttering may be observed while playing Call of Duty: Modern Warfare II with Radeon Anti-Lag enabled.

Intermittent corruption may be observed around some player models while playing Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6900 XT.

Higher than expected GPU Memory Utilization when using certain Record and Stream settings such as Instant Replay.

Display signal may be lost after switching windows on certain Adaptive-Sync enable displays on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 7900 XTX.

Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AVC and HEVC codecs.

Weiterhin bekannt sind die folgenden Probleme:

Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.

High idle power has situationally been observed when using select multi-display setups with mixed high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.

Intermittent corruption may be observed playing Rocket League™ with Bloom set to Off on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6900 XT.

Intermittent application hang for a few seconds may be observed while playing RuneScape on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 5700 XT.

Application crash or driver timeout may be observed while playing Ratchet & Clank: Rift Apart with Ray-Tracing and Dynamic Resolution Scaling enabled on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 7900 XTX.

Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.

Heute wird Ratchet & Clank: Rift Apart erscheinen. Neben DirectStorage unterstützt das Spiel auch einige Raytracing-Effekte. Mit diesen gibt es im Zusammenspiel mit Grafikkarten mit AMD-GPU aber noch einige Probleme:

"AMD is working with the game developers of Ratchet & Clank: Rift Apart to resolve some stability issues when Ray-Tracing is enabled."

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler wird aber bereits an einer Lösung gearbeitet.

Der Download des Adrenalin Edition 23.7.2 ist direkt bei AMD möglich.