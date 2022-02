Für Elden Ring: AMD veröffentlicht neue Treiber-Version

Nachdem AMD am 18. Februar 2022 bereits die Radeon Software Adrenalin in der Version 22.2.2 veröffentlicht hat, legt das Unternehmen nun nach und bietet die Version 22.2.3 an. Der neue Treiber bringt unter anderem eine offizielle Unterstützung für Elden Ring mit. Außerdem dürfen sich Spieler, die aktuell Shadow Warrior 3 oder GRID Legends spielen, freuen. Hier gibt es diverse Leistungsverbesserungen bei den 4K-High- beziehungsweise 4K-Ultra-High-Settings.

Fehler beziehungsweise Probleme wurden hingegen nicht behoben. Insgesamt gibt es fünf bekannte Probleme mit der Version 22.2.3. Dazu zählt unter anderem, dass bei Cyberpunk 2077 die Indoor-Areas dunkler erscheinen als man dies zunächst erwarten würde.

Der Download und weitere Informationen zum neuen AMD-Treiber finden sich hier.

Alle Fehler, die in der Version 22.2.3 bekannt sind: