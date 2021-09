Adrenalin 21.9.1: CPU-OC, SAM für RDNA und mehr FSR-Titel

AMD hat soeben den Grafiktreiber Radeon Software Adrenalin Version in der Version 21.9.1 veröffentlicht. Dieser enthält einige größere Neuerungen und nicht nur Optimierungen für die neuesten Spieletitel.

So gibt es nun eine neue Übertaktungsfunktion für Ryzen-Prozessoren – direkt aus dem Grafiktreiber heraus. Bisher war es bereits möglich die GPU und den Grafikspeicher in einem gewissen Rahmen zu übertakten. Nun kommen hier die Prozessoren der Ryzen-5000-Serie hinzu und es ist nicht mehr notwendig dazu den Ryzen Master zu installieren. In welchem Rahmen ein Overclocking des Prozessors stattfindet, ist uns aktuell noch nicht bekannt.

Der von AMD veröffentlichte Screenshot zeigt einen Ryzen 9 5950X, der ein Overclocking-Offset von 200 MHz erhalten hat. Ob dies dynamisch und anhand der jeweiligen Hardware ermittelt wird, wissen wir aktuell ebenfalls nicht. Ein Ryzen 9 5950X könnte sich hier also anders verhalten als ein Ryzen 7 5800X oder Ryzen 5 5600X.

Radeon Software Adrenalin Version 21.9.1 ist auch der erste Treiber, den AMD auf Windows 11 ausgelegt hat. Funktionen wie Radeon Boost, Radeon Anti-Lag und Radeon Image Sharpening werden nun auch unter Windows 11 unterstützt. Außerdem aktiviert der neue Treiber die Funktion Smart Access Memory (SAM) für Grafikkarten der Radeon-RX-5000-Serie auf Basis der ersten RDNA-Architektur. Bisher funktionierte der optimierte Speicherzugriff nur im Zusammenspiel mit Karten der Radeon-RX-6000-Serie (RDNA-2-Architektur). Die zweite Hardware-Komponente in diesem Zusammenhang solle ein Ryzen-Prozessor der 5000- oder 3000-Serie sowie ein Mainboard mit 500er-Chipsatz sein – nur dann kann SAM aktiviert werden.

FidelityFX Super Resolution (FSR) wird nun außerdem von insgesamt 27 Spielen unterstützt. Zu den neuesten Titeln gehören:

A Chinese Ghost Story

Arcadegeddon

Black Desert

Chernobylite

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Marvel’s Avengers

Myst

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Deathloop wird morgen ein entsprechendes Update erhalten. In den kommenden Wochen kommen laut AMD noch World War Z: Aftermath, JX3, F1 2021 und No Man's Sky hinzu. Für Deathloop ist der Radeon Software Adrenalin Version 21.9.1 auch der bereits optimierte Treiber – genau wie für die Open-Beta von Call of Duty Vanguard.

Die neueste Version der Radeon Software kann hier heruntergeladen werden.