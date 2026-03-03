Werbung

Erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass der französische Publisher und Gaming-Peripherie-Hersteller Nacon einen Showcase angekündigt hat. Die Nacon Connect sollte am 4. März 2026 stattfinden. Nicht einmal 24 Stunden später wurde öffentlich, dass die Firma zahlungsunfähig ist. Zu diesem Zeitpunkt wollte man jedoch noch an der Show festhalten.

Heute hat Nacon bekannt gegeben, dass der geplante Showcase verschoben wird. Das Event soll nun im Mai 2026 stattfinden. Ein genauer Tag wurde noch nicht kommuniziert. Die Begründung für die Verschiebung ist, dass man sicherstellen will, dass die präsentierten Spiele auch die gewünschte Wirkung auf das Publikum haben. Der Publisher will die zusätzliche Zeit nutzen, um laufende Projekte zu verfeinern.

In der neuen Meldung werden GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss und weitere Titel für die Show bestätigt. Greedfall befindet sich aktuell noch im Early Access und weist durchwachsene Kritiken auf. Das Spiel soll die Testphase am 10. März 2026 verlassen. Die Veröffentlichung wurde bisher noch nicht verschoben. Die beiden letzten Spiele, die Nacon veröffentlicht hat, Styx: Blades of Greed und Hell is Us, haben wir uns näher angesehen.

Bei Steam gibt es aktuell einen Publisher-Sale von Nacon, bei welchem Spiele des Publishers mit Rabatten von bis zu 75 % locken.