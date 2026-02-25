Werbung

Der französische Publisher und Zubehörhersteller Nacon hat Insolvenz angemeldet und beim zuständigen Gericht die Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens beantragt. Nach Unternehmensangaben reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, um fällige Verbindlichkeiten zu bedienen. Geplant ist, den Geschäftsbetrieb fortzuführen, Schulden neu zu verhandeln und einen tragfähigen Fortführungsplan zu erarbeiten.

Auslöser der finanziellen Schieflage ist unter anderem die Situation des Mehrheitsaktionärs Bigben Interactive, der 76,7 % an Nacon hält. Bigben konnte eine teilweise Rückzahlung eines Bond-Darlehens nicht leisten, nachdem ein Bankenkonsortium eine erwartete Finanzierung kurzfristig verweigert hatte. In der Folge wurde der Handel mit der Nacon-Aktie ausgesetzt. Diese Aussetzung bleibt vorerst bestehen.

Das gerichtliche Reorganisationsverfahren soll es dem Unternehmen ermöglichen, den operativen Betrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit Gläubigern in einem strukturierten Rahmen über neue Konditionen zu verhandeln. Nacon betont, dass der Schutz der Arbeitsplätze und die Sicherung der langfristigen Unternehmensaktivitäten im Mittelpunkt stehen.

Nacon ist seit 1981 am Markt aktiv und hat sich in den vergangenen Jahren sowohl als Publisher als auch als Hersteller von Gaming-Hardware positioniert. Zum Portfolio zählen Controller, Headsets und weiteres Zubehör für aktuelle Konsolengenerationen und PC-Systeme. Im Publishing-Bereich veröffentlichte das Unternehmen zuletzt Titel wie RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown, Styx: Blades of Greed und Gear Club Unlimited 3.

Trotz der finanziellen Unsicherheit plant Nacon weiterhin die Durchführung der hauseigenen Präsentation Nacon Connect am 4. März. Dort sollen neue Spiele vorgestellt und Updates zu bereits angekündigten Projekten wie Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series gezeigt werden. Überdies arbeitet das Unternehmen an Terminator: Survivors, einem Open-World-Titel im Terminator-Universum. Das Spiel sollte ursprünglich im Early-Access-Modell erscheinen und kooperative Mehrspielerfunktionen bieten, wurde jedoch verschoben und konzeptionell angepasst.