Am 19. März wird Death Stranding 2 erscheinen. Neben der PlayStation wird es zum Start eine PC-Version geben, zu der nun die empfohlenen Hardware-Konfigurationen genannt werden. Für die Portierung von Death Stranding 2 ist Nixxes Software verantwortlich. Hinter dem Spiel selbst steht Hideo Kojima mit Kojima Productions. Death Stranding 2 wird auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein.

Die PC-Version bietet eine breite Palette an Grafikvoreinstellungen – von "Niedrig" bis "Sehr hoch" –, die sowohl für preisgünstige Gaming-PCs als auch für High-End-Systeme optimiert sein sollen. Ergänzt wird dies durch die neue Option "Tragbar", die speziell auf Handheld-Geräte abgestimmt ist. So deckt die Implementierung ein breites Spektrum an Hardwarekonfigurationen ab.

Hinzu kommt, dass die Upscaling-Technologien NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 und Intel XeSS 2 mitsamt der jeweiligen Frame-Generation-Umsetzungen unterstützt werden. Erstmals in einer PC-Version verfügbar ist zudem Progressive Image Compositor (PICO), eine Upscaling-Technologie von Guerrilla, die für die DECIMA-Engine entwickelt wurde und für die PS5-Version verwendet wird.

In der PC-Version unterstützt Death Stranding 2: On the Beach nun auch Ultrawide-Bildseitenverhältnisse. Sämtliche Zwischensequenzen wurden für das 21:9-Format angepasst. Auf 32:9-Monitoren erstreckt sich das eigentliche Gameplay über die gesamte Bildschirmbreite. Wer über einen hochauflösenden 16:9-Monitor verfügt, kann das Ultrawide-Format alternativ in den Anzeigeeinstellungen aktivieren.

Zeitgleich mit dem PC-Release soll die Unterstützung des 21:9-Ultrawide-Formats auch auf der PlayStation 5 per Update nachgereicht werden.