Diablo wird 30. und zum Geburtstag der Spielereihe gab es heute einen eigenen Showcase rund um die aktuellen Serienteile Diablo II Resurrected, Diablo Immortal und Diablo IV. Wer nicht live dabei sein konnte, kann sich das VoD bei Twitch oder YouTube ansehen.

Den Anfang der Präsentation sollten Neuigkeiten zu Diablo II Resurrected machen. Präsentiert wurden diese unter anderem von Game Director Brent Gibson, den wir während der gamescom 2024 bereits interviewen konnten. Hier gab es direkt eine Überraschung. Bereits im Vorfeld der Show gab es Spekulationen, dass der Hexenmeister, im Original Warlock genannt, als zweite neue Klasse in Diablo IV eingeführt wird. Entsprechende Hinweise wurden im Code gefunden. Auch bei Immortal waren zuvor solche Schnipsel aufgetaucht. Die Wenigsten dürften aber erwartet haben, dass die neue Klasse gleich in allen drei Spielen erscheint.

Obendrauf gibt es für Ressurrected ganze 26 Jahre nach Release des originalen Diablo 2 überraschend ein neues Addon mit dem Namen Reign of the Warlock. Dieses wurde als Shadowdrop auch zum sofortigen Kauf während der Show verfügbar. Interessierte müssen für die neuen Inhalte rund 25 Euro zahlen. Neben der neuen Klasse und dem Addon gibt es auch einige Quality of Life Verbesserungen wie ein verbessertes Lager und einen Lootfilter. Auf Instagram läuft ab jetzt das Voice of the Warlock Gewinnspiel.

Weiter ging es mit den Ankündigungen zu Diablo Immortal. Auch hier wird der Warlock als neue Klasse eingeführt. Die Klasse soll sich dennoch von Spiel zu Spiel unterscheiden. In Immortal ist die Figur weiblich und soll sich wie eine Mischung aus Heldin und Schurkin spielen. In der Main-Hand trägt sie einen Dämonenkopf als Fokus, in der Off-Hand einen Opferdolch. Die Klasse beschwört Dämonen und ruft dämonische Waffen. Als eine Art Haustier kann sie einen riesigen Dämon beschwören, der Gegner verschlingt.

Zusätzlich soll Lut Gholein, die Wüstenstadt aus Diablo II nun auch in Immortal Einzug halten. Die neue Zone wird in zwei Bereiche geteilt. Einer davon ist vollständig vom Chaos zerstört, während der andere noch intakt ist. Hinzu kommt die überflutete Unterstadt, in der die Storyline des Warlock spielt. Diese dreht sich um ein begrabenes, uraltes Geheimnis. Das Release ist für Juni 2026 geplant. Als Nächstes wurde Andariel, ebenfalls bekannt aus Diablo II, als neuer Gegner angekündigt. Zum Abschluss wurde die Roadmap für 2026 präsentiert. Diese verspricht alle 3 Monate eine neue Sub-Zone und verschiedene Events. Über den Promo-Code EASTGATE können sich Spieler auch jetzt schon Inhalte sichern.

Den Abschluss der Show machte Diablo IV. Auch hier wird der Warlock spielbar und gesellt sich mit dem kommenden Addon zum bereits angekündigten und für Vorbesteller schon spielbaren Paladin. Blizzard nannte das Design ein Heavy-Metal-Albumcover, das zum Leben erweckt wurde. Ein eigenes Developer Update am 5. März 2026 widmet sich ausschließlich der neuen Klasse.

Die neue Zone des Addons ist inspiriert von mediterranen Landschaften. Als lebendiges Zentrum des Gebiets wartet eine Stadt mit etlichen Endgame-Inhalten. Zur Story selbst wollte man noch nichts verraten. Mit War Plans können Spieler demnächst eine Liste aus fünf Endgame-Aktionen erstellen, die sie dann spielen. Hier warten eigene Skilltrees pro Aktivität. Damit soll sowohl Einsteigern als auch Hardcore-Spielern eine maßgeschneiderte Endgame-Erfahrung ermöglicht werden. Echoing Hatred bringt dagegen eine Art endlose Arena. Es gibt unendliche Gegnerwellen und einen steigenden Schwierigkeitsgrad. Je länger man durchhält, desto höher der Loot.

Die angekündigten Systemupdates sollen allen Spielern zur Verfügung stehen, auch denen, die die Erweiterung nicht gekauft haben. Genannt werden hier große Änderungen wie komplett neue Skilltrees mit mehr Kombinationsmöglichkeiten und Talismane mit eingesetzten Charms als Feintuning-System, inklusive Set-Boni. Auch der horadrische Würfel feiert eine Rückkehr zur Serie. Hier lassen sich mit Rezepten Lategame-Items erstellen. Blizzard führt auch die lange erhofften Lootfilter ein. Zum Abschluss der Show deutete Gibson noch auf eine Enthüllung während der BlizzCon hin und die Übertragung endete mitten in seinem Satz: „Oh my God, they are gonna freak out at BlizzCon when we announce …“