Am 28. April 2026 soll mit Lord of Hatred die mittlerweile zweite Erweiterung für Diablo IV erscheinen. Als Handlungsort wurden die Skovos-Inseln, Heimat der Amazonen, bestätigt. Als großer Antagonist ist natürlich Mephisto, seines Zeichens Herr des Hasses, geplant. Zusätzlich wurden noch zwei neue Charakterklassen für das Action-RPG angekündigt. Mit dem Paladin ist die erste davon bereits spielbar. Welche Klasse noch ins Spiel kommen wird, ist aktuell noch geheim. Ein Leak scheint dieses Geheimnis nun aber gelüftet zu haben.

Auf Reddit sind gleich zwei verschiedene Beiträge aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass der Warlock, im Deutschen Hexenmeister, als zweite Klasse im Addon enthalten sein wird. So hat man im Code des neuen PTR zu Season 12 einen Hinweis entdeckt. Dort findet sich nämlich die Datei 2DUI_Expansion2_Info_Page_01_WarlockUpdate_0. Die zwölfte Season startet am 10. März 2026 und wird mit dem Release von Lord of Hatred vorzeitig enden. Alle Infos zum PTR und zu Season 12 gibt es im offiziellen Blog.

Hinzu kommt ein Artwork, das vermeintlich von Blizzard stammt und neben dem bereits bestätigten Paladin eben auch einen Hexenmeister zeigt. Schon im Januar gab es Gerüchte darum, dass der Hexenmeister in Diablo Immortal erscheinen soll. Möglicherweise hängen diese Gerüchte also zusammen.

Bisher sind aber noch keinerlei Informationen zur neuen Klasse offiziell bestätigt. Spätestens zum Release am 28. April 2026 wird das Geheimnis um die zweite neue Klasse aber gelüftet. Wer das Addon jetzt schon vorbestellt, erhält einen Vorabzugang zur Paladin-Klasse. Die Standard Edition gibt es unter anderem auf Steam für 39,99 Euro. Im Bundle mit dem Basisspiel und der ersten Erweiterung Vessel of Hatred gibt es das Spiel für 69,99 Euro. Vorbesteller erhalten zudem ein Paket mit Dekorationsgegenständen für World of Warcraft.