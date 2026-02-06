Werbung

Nintendo hat am Donnerstag in einer neuen Onlinepräsentation zahlreiche Drittanbieter‑Titel für die Nintendo Switch 2 angekündigt, unter denen hauptsächlich mehrere große Produktionen von Bethesda herausstachen. Im Mittelpunkt standen Indiana Jones und der Große Kreis, Fallout 4: Anniversary Edition, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sowie der Survival‑Hit Valheim, die alle noch 2026 für Nintendos neueste Konsole erscheinen sollen.

Indiana Jones und der Große Kreis von MachineGames hat sich bereits auf PC, Xbox und PlayStation als Action‑Abenteuer etabliert und soll am 12. Mai 2026 nun auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen – sowohl digital als auch auf physischem Datenträger. Inhaltlich übernimmt die Switch‑Version das bekannte Paket aus Story‑Kampagne, Rätseln und Erkundung und soll laut Nintendo und Bethesda technisch für den mobilen Einsatz auf der Hybrid-Konsole angepasst worden sein.

Mit Fallout 4: Anniversary Edition erhält die Nintendo Switch 2 erstmals einen vollwertigen, aktuellen Serienteil der Fallout‑Reihe. Die Jubiläumsausgabe umfasst das Hauptspiel, alle sechs großen Erweiterungen sowie eine Auswahl an Creation‑Club‑Inhalten. Je nach Region soll der Titel am 24. oder 25. Februar 2026 auf der Nintendo Switch 2 landen.

Ebenfalls angekündigt wurde The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das noch 2026 für die Switch 2 erscheinen soll. Die Neuauflage des Rollenspiel‑Klassikers setzt auf eine überarbeitete Grafik und technisches Feintuning, inklusive aller großen Erweiterungen. Zusammen mit der bereits verfügbaren Skyrim Anniversary Edition entsteht damit ein umfangreiches The‑Elder‑Scrolls‑Angebot auf Nintendos aktueller Hardware.

Abseits der Bethesda‑Titel bestätigte Nintendo außerdem, dass Valheim auf seine neueste Konsolen-Generation kommen werde. Der bislang auf PC und anderen Konsolen erfolgreiche Koop‑Survival‑Titel soll noch 2026 erscheinen und von den Leistungsreserven der neuen Nintendo‑Hardware profitieren.

Insgesamt signalisiert die Präsentation, dass große Third‑Party‑Produktionen – von AAA‑Abenteuern bis hin zu umfangreichen Open‑World‑Rollenspielen – künftig eine deutlich stärkere Rolle im Line‑up der Nintendo Switch 2 spielen werden als die eigenen Zugpferde rund um Mario, Bowser und Peach.

