NEWS
Nintendo Switch 2

Preis rutscht erstmals unter die 400-Euro-Marke

Preis rutscht erstmals unter die 400-Euro-Marke
MediaMarkt und Saturn bieten die Nintendo Switch 2 im Rahmen der "19 % Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion erstmals für unter 400 Euro an. In der jeweiligen App wird die Konsole aktuell für 394,12 Euro gelistet, das Bundle mit Mario Kart World liegt bei 419,33 Euro und damit jeweils mehr als 100 Euro unter dem ursprünglichen Einführungspreis. Für Interessenten, die den Kauf der neuen Nintendo-Konsole bislang aufgeschoben haben, könnte das ein gutes Angebot sein – es ist der bisher niedrigste offiziell beworbene Preis für die Hybrid-Konsole.

Die "19 % Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion läuft laut Aktionsbeschreibung vom 5. Februar bis zum 9. Februar 2026 um 23:59 Uhr und gilt sowohl online als auch in den Filialen von MediaMarkt und Saturn. Der Rabatt in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils wird automatisch im Warenkorb abgezogen und entspricht effektiv einem Nachlass von 15,97 % auf den jeweiligen Bruttopreis. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine kostenlose Registrierung im Kundenprogramm myMediaMarkt, bzw. mySaturn.

Wichtig ist zudem der Hinweis, dass das Angebot zurzeit ausschließlich über die MediaMarkt- und Saturn-Apps beworben wird und nur für Club-Mitglieder gilt, deren Mitgliedschaft kostenlos ist. Da Aktionen dieser Art erfahrungsgemäß stark begrenzt sind und die Nintendo Switch 2 seit dem Marktstart phasenweise nur eingeschränkt verfügbar war, sollte die Verfügbarkeit vor dem Kauf geprüft werden. Gerüchten zufolge soll Nintendo aufgrund der Speicherkrise eine baldige Preiserhöhung planen.

Erst in dieser Woche erreichte die Nintendo Switch mit über 155 Millionen verkauften Einheiten weltweit den Status der erfolgreichsten Nintendo-Konsole aller Zeiten. Im Gegensatz zum Vorgänger kommt bei der neuen Switch 2 ein Tegra T239 zum Einsatz, der sich dank der zugrundeliegenden Ampere-Architektur auch NVIDIAs DLSS-Super-Resolution-Upscaling-Technik zunutze machen kann, um einerseits die Bildqualität, anderseits auch die Performance steigern zu können. Im Laufe des Jahres sollen neue Exklusivtitel erscheinen.

