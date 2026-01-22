Werbung

Ganze 16 Jahre ist es her, dass der letzte Hauptteil der Fable-Reihe erschienen ist. Gestartet wurde das Franchise bereits 2004. Damals veröffentlichten die Lionhead Studios unter Peter Molyneux das Rollenspiel für die erste Xbox. Als Komponisten für den Soundtrack hatte man niemand geringeren als Danny Elfman gewonnen. Ein zweiter Teil folgte 2008, der Dritte dann 2010.

2020 wurde ein Reboot der Reihe angekündigt. Ursprünglich für 2025 geplant, soll das neue Spiel nun 2026 erscheinen. Schon 2023 ist ein erster In-Game-Trailer erschienen. Am 22. Januar 2026 findet eine Xbox Developer Direct statt. Bereits im Vorfeld wurde bestätigt, dass es im Rahmen der Show Informationen zu Fable, Forza und weiteren Spielen geben soll.

Nun wurden kurz vor der Show einige Artworks geleakt, die einen näheren Blick auf die Spielwelt von Fable gewähren. Zu sehen sind die Bilder auf mp1st. Der Dateiname eines Bildes lautet Bloodstone. Dabei handelt es sich um die Hafenstadt, die bereits aus Fable 2 bekannt ist. Neben einem Plan der Hafenstadt mit Marktplatz und Arena gibt es einige Bilder von einem finsteren Abwasserlevel mit einem Werwolf. Es gibt auch einige Artworks von moosbewachsenen Gebäuden in einer romantischen Landschaft. Den Abschluss machen einige Zeichnungen von Truhen, die so wohl im Spiel zu finden sind. Die ganze Bildergalerie findet sich auf mp1st.