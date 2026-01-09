Werbung

2026 soll für die Xbox-Community ein ganz besonderes Jahr werden. Zum 25-jährigen Jubiläum der Konsole hat Microsoft einige Events geplant. Eingeläutet wird das Jahr am 22. Januar 2026 mit der vierten Ausgabe der Xbox Developer_Direct. Ab 19.00 Uhr deutscher Zeit dürfen sich Fans auf frische Ankündigungen, ausführliche Einblicke und Entwicklerberichte freuen.

Wie der Name verrät, richtet die Developer_Direct den Fokus nicht nur auf die Spiele selbst, sondern auch auf die Studios dahinter. Passend zum 25. Geburtstag der Xbox kehren dabei einige der bekanntesten Marken zurück. Besonders prominent vertreten ist Playground Games, das gleich mit zwei Titeln in der Show auftaucht.

Den Anfang macht Fable. Die Entwickler nehmen uns mit nach Albion und zeigen erstmals ausführlich, was der Neustart der legendären Rollenspielreihe zu bieten hat. Neben einem genaueren Blick auf das Gameplay sollen auch die Kernelemente der Serie präsentiert werden. Auf die Spieler warten Entscheidungen mit Konsequenzen, Action, und britischer Humor. Ebenfalls von Playground Games stammt Forza Horizon 6. Das neue Rennspiel entführt die Reihe erstmals nach Japan. In der Developer_Direct soll neues Gameplay gezeigt werden. Zudem wurde die Präsentation neuer Features und der vielfältigen Spiel-Landschaften angekündigt.

Das Programm bleibt danach im Japanischen und zeigt das nächste Spiel von Studio Game Freak. Beast of Reincarnation wird ein Action-Rollenspiel, das im postapokalyptischen Japan spielt. Erstmals gibt es detaillierte Informationen zu Protagonistin Emma, ihren Fähigkeiten zur Pflanzenmanipulation und ihrer Beziehung zu ihrem tierischen Begleiter Koo. Die Show will hier Geheimnisse rund um die Entwicklung des Titels lüften. Weitere Infos will Xbox in den kommenden Tagen über die offiziellen Social-Media-Kanäle teilen.