Ende Oktober 2025 gab Amazon bekannt, dass man 30.000 Mitarbeiter entlässt. Am schwersten von den Kürzungen betroffen war dabei die Games-Sparte des Unternehmens. In der gleichen Meldung hat das Unternehmen damals mitgeteilt, dass es nach dem Saison-Update Nachtoase keine weiteren Inhalte mehr für New World: Aeternum geben wird.

Schon damals war klar, dass es damit auch ein absehbares Ende für das gesamte Spiel gibt. Nun gibt es ein weiteres Statement und Informationen darüber, wie es mit dem Spiel weitergeht. New World: Aeternum wird am 31. Januar 2027 auf allen Plattformen eingestellt. Als Vorbereitung für das Ende in einem Jahr wurde der Titel am 15. Januar 2026 bereits aus dem Handel genommen. Wer New World bereits besitzt, kann weiterhin spielen, kaufen lässt sich das Spiel nun aber nicht mehr. Die Nachtoase-Saison wird bis zur Abschaltung der Server am 31. Januar 2027 verlängert.

Ein abschließendes FAQ gibt noch Informationen zu den wichtigsten Fragen. Diesem ist zu entnehmen, dass Spieler, die das Spiel gekauft haben, bis zum 31. Januar 2027 weiter spielen können. Der Verkauf von Glücksmarken und anderen Gegenständen wird am 20. Juli 2026 eingestellt. Eine Rückerstattung gekaufter Marken ist nicht möglich. Wer den Titel erst kürzlich erworben hat und ihn zurückgeben möchte, soll sich an den Support wenden. Ältere Käufe sind vom Umtausch ausgeschlossen. Solange das Spiel noch online bleibt, wird es keine neuen Inhalte oder weitere Serverzusammenführungen mehr geben. Weltbosse und Bonuswochen gehen weiter, bis die Server heruntergefahren werden.

New World erschien ursprünglich im September 2021. Im Oktober 2023 erschien dann die Erweiterung Aufstieg der zornigen Erdkreaturen, im Englischen etwas eleganter Rise of the Angry Earth genannt. Im Oktober 2021 erreichte der Titel sein Allzeit-Hoch mit fast einer Million gleichzeitiger Spieler auf Steam.