Werbung

Amazon hat eine große Entlassungswelle angekündigt. Bis zu 30.000 Mitarbeiter werden demnach entlassen. Eine der Sparten, die von diesen Kündigungen am stärksten betroffen ist, ist die Gaming-Sparte des Unternehmens. Dies hat starke Auswirkungen auf zwei Spiele.

Das geplante MMO im Herr der Ringe Universum wird nicht mehr erscheinen. Außerdem wird New World nicht mehr weiterentwickelt. Besonders bitter ist das Aus, weil New World mit der aktuellen Season gerade wieder einen Boom erlebt hat. Nachdem man zum Start mit 900.000 gleichzeitigen Spielern beinahe die Marke von einer Million geknackt hatte, waren die Spielerzahlen stark abgefallen. Mit dem Start der neuen Season Mitte Oktober konnte man allerdings wieder die Marke von 50.000 gleichzeitigen Spielern knacken.

Nun hat der Konzern in einer Stellungnahme bekannt gegeben, dass Season 10 und das aktuelle Update die letzten Inhaltsveröffentlichungen für das MMO sind. Zum Abschied wurden die Nachtoase und der DLC Aufstieg der Zornigen kostenlos für die Spieler freigeschaltet. Amazon gab bekannt, dass man die Absicht habe, die Server im Jahr 2026 noch zu betreiben. Die Betonung liegt dabei wohl auf dem noch.

Wie es langfristig für New World weitergeht, ist noch unklar, aber es liegt nahe, dass die Server in absehbarer Zeit abgeschaltet werden. Aktuell ist es aber noch möglich, sich New World neu zu kaufen. Auch die Ingame-Währung kann noch gekauft und ausgegeben werden. Hier geben die Macher allerdings bereits an, dass aktuell unklar ist, wie lange man das Spiel noch kaufen kann. Weltbosse, Bonuswochen und einige saisonale Events werden fortgesetzt, aber es wird keine weiteren Feiertagsevents geben. New World gibt es auf Steam aktuell zum Preis von 59,99 Euro zu kaufen. Für 79,99 Euro gibt es die Deluxe-Edition. Auf der Steam-Page findet sich aber auch bereits der Hinweis auf das Ende der Entwicklung.