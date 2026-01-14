Werbung

Im Oktober 2025 erschien Battlefield 6. Kurz darauf hat Publisher EA auch den Free-to-Play-Ableger REDSEC veröffentlicht. Nun wurden neue Details zum Januar-Update von Season 1 bekannt gegeben. EA äußerte sich zu den aktuellen Plänen in einem Post auf der offiziellen Webseite. Das große Update erscheint am 20. Januar 2026. Etwas überraschend verlängert es die laufende Season 1 um fast vier Wochen. Laut Entwickler will man dem Team dadurch zusätzliche Zeit für die Feinabstimmung von Season 2 geben. Diese startet jetzt offiziell am 17. Februar 2026. Gleichzeitig kündigen die Entwickler an, Battlefield Labs künftig stärker als öffentliche Testumgebung für kommende Updates zu nutzen.

Nachdem Battlefield 6 den erfolgreichsten Launch der Reihe hatte, will man den Fans die Wartezeit auf den Start von Season 2 mit neuen Inhalten versüßen. Das Januar-Update soll neue Herausforderungen, Belohnungen und Events bieten. Neben der Fortsetzung des Season-1-Battle-Passes erwartet die Community dort ab dem 27. Januar ein zusätzlicher Bonuspfad unter dem Namen Frostbrand. Er beinhaltet kostenlose und kostenpflichtige Belohnungen.

Zu den kostenlosen Inhalten zählen unter anderem ein Hardware-XP-Boost, ein Fahrzeug-Skin und Anpassungsoptionen für Spielerkarten. Besitzer des Season-1-Battle-Passes erhalten zusätzlich eine neue Waffenkonfiguration, Karriere-XP-Boosts und weitere kosmetische Items wie einen Soldaten-Skin. Der Bonuspfad kann parallel zum regulären Battle Pass abgeschlossen werden. Für jeden Rang werden zehn Bonuspfad-Punkte benötigt, insgesamt sind also 110 Punkte nötig, um alle Belohnungen freizuschalten. Anders als bei früheren Bonuspfaden stammen diese Punkte ausschließlich aus wöchentlichen Herausforderungen.

Ebenfalls Teil des Januar-Updates sind zeitlich begrenzte Events rund um den Valentinstag. Konkrete Termine und Inhalte sollen sowohl im Spiel als auch über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Battlefield kommuniziert werden. Eine ausführliche Roadmap für 2026 soll in den nächsten Wochen folgen.