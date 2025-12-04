Werbung

Am 5. Juni 2025 erschien die neue Nintendo Switch 2. Zum Release gab es auch ein Bundle mit dem ebenfalls neuen Mario Kart World. Wir haben uns im Sommer sowohl die Konsole, als auch das Spiel angesehen. Ziemlich genau ein halbes Jahr später ist nun ein großes Update erschienen.

Patch 1.4.0 bringt einige Neuerungen ins Spiel. Die größte davon dürfte jedoch die Freischaltung der Custom Items sein. Diese Option erlaubt es Spielern, selbst zu bestimmen, welche Items in den Pool einer Strecke kommen. Genauer gibt es ihnen die Freiheit, beispielsweise nur Items eines bestimmten Typs erscheinen zu lassen. So können auch Spieler, denen noch einige Charaktere fehlen, die Zeit zur Freischaltung massiv verkürzen, indem sie lediglich Kamek-Kisten einsetzen.

Nintendo hat zudem einige Strecken angepasst, um das Spielgefühl zu verbessern. Das aktuell gespielte Lied wird jetzt im Menü angezeigt und Spieler können die Musiklautstärke auf Wunsch gesondert einstellen. Neustart und nächstes Rennen wurden ins Pause-Menü von Versus und Singleplayer integriert. Zudem wurden die Respawn-Zeiten von Essen und Münzen reduziert, nachdem sie von einem Fahrer aufgehoben wurden. Hinzu kommt die übliche Reihe an Bug-Fixes und kleineren Verbesserungen. Die ganze Liste der Änderungen kann auf der offiziellen Seite eingesehen werden.