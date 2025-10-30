Werbung

Nach der kürzlichen Veröffentlichung von Battlefield ist nun die erste Season gestartet. Diese bringt eine neue Map, neue Waffen und einen neuen Spielmodus. Besonders der Release der Map "Blackwell Fields" sorgt aber für Gegenwind von den Spielern. Auf Reddit häuft sich die Kritik an der neuen Karte.

Optisch orientiert sich die Karte an einem amerikanischen Ölfeld. Entsprechend gibt es weite Flächen, Pumpstationen und offene Felder. Genau diese Offenheit sorgt für Frust. Scharfschützen können ihre Gegner quasi über das gesamte Spielfeld erledigen. Es gibt wenig Deckung und Fahrzeuge haben quasi keine Chance, Beschuss auszuweichen. Viele kritisieren zudem, dass die Karte zu klein ist, was die Probleme noch verstärkt.

Der mangelnde Platz betrifft natürlich auch Flugzeuge und Helikopter. Lufteinheiten werden laut Fans kaum gespielt, da auch sie der Luftabwehr nicht entkommen können. Ein weiterer Kritikpunkt ist das Karten-Design an sich. Dieses soll eher an eine Karte aus Call of Duty erinnern. So sind Laufrouten der Spieler quasi festgelegt und die Karte zielt durch die geringe Größe eher auf Nahkampf-Getümmel ab. Kürzlich wurde auch der kostenlose Battle-Royale-Modus Battlefield RedSec veröffentlicht. Dieser ist frei zugänglich und setzt den Kauf von Battlefield 6 nicht voraus.