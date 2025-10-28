News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Battlefield #RedSec #Battle-Royal #Battlefield-6

Battlefield RedSec

Battle-Royale-Modus erscheint heute kostenlos

Portrait des Authors


Battle-Royale-Modus erscheint heute kostenlos
12

Werbung

Sehr kurzfristig und überraschend hat EA den Start von Battlefield RedSec für den heutigen Nachmittag angekündigt. Um 16:00 Uhr gehen der Trailer und offenbar auch die Gameserver online. Gerüchte zu einem Battle-Royal-Modus gab es bereits, bisher aber hatte sich EA nicht weiter zum Thema geäußert. Der Zeitpunkt dürfte aber nicht ganz zufällig gewählt sein, denn heute startet auch die Season 1 von Battlefield 6.

Battlefield RedSec wird kostenlos spielbar sein und setzt nicht voraus, dass der Spieler auch Battlefield 6 besitzt. Ansonsten werden wir den klassischen Battle-Royal-Modus sehen. Bis zu 100 Spieler starten auf einer Map, deren Eingrenzungen sich langsam zusammenziehen, bis nur noch ein Spieler bzw. ein Team übrig bleibt. Genau wie in Battlefield 6 soll die Zerstörung von Gebäuden und Anlagen auf der Map eine größere Rolle spielen.

Battlefield RedSec

Inwieweit es eine Verzahnung zwischen Battlefield RedSec und Battlefield 6 geben wird, ist nicht bekannt. Es dürfte EA aber daran gelegen sein, die Fortschritte der Spieler und andere Ingame-Komponenten voneinander zu trennen.

Weitere Details zu Battlefield RedSec wird es dann sicherlich spätestens zum Start um 16:00 Uhr geben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.

Ihr Hardwareluxx-Team

Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Battlefield
    #RedSec
    #Battle-Royal
    #Battlefield-6
    KOMMENTARE (12)
    Back to top