Sehr kurzfristig und überraschend hat EA den Start von Battlefield RedSec für den heutigen Nachmittag angekündigt. Um 16:00 Uhr gehen der Trailer und offenbar auch die Gameserver online. Gerüchte zu einem Battle-Royal-Modus gab es bereits, bisher aber hatte sich EA nicht weiter zum Thema geäußert. Der Zeitpunkt dürfte aber nicht ganz zufällig gewählt sein, denn heute startet auch die Season 1 von Battlefield 6.

Battlefield RedSec wird kostenlos spielbar sein und setzt nicht voraus, dass der Spieler auch Battlefield 6 besitzt. Ansonsten werden wir den klassischen Battle-Royal-Modus sehen. Bis zu 100 Spieler starten auf einer Map, deren Eingrenzungen sich langsam zusammenziehen, bis nur noch ein Spieler bzw. ein Team übrig bleibt. Genau wie in Battlefield 6 soll die Zerstörung von Gebäuden und Anlagen auf der Map eine größere Rolle spielen.

Inwieweit es eine Verzahnung zwischen Battlefield RedSec und Battlefield 6 geben wird, ist nicht bekannt. Es dürfte EA aber daran gelegen sein, die Fortschritte der Spieler und andere Ingame-Komponenten voneinander zu trennen.

Weitere Details zu Battlefield RedSec wird es dann sicherlich spätestens zum Start um 16:00 Uhr geben.