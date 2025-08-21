Werbung

Indiana Jones und der Große Kreis wird nicht nur der erste Titel mit NVIDIAs neuer RTX-Hair-Technik werden, sondern schon im Herbst einen ersten DLC erhalten und im nächsten Jahr sogar für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Das gaben MachineGames und Bethesda im Rahmen der gamescom 2025 in Köln bekannt.

Der erste DLC für das Abenteuerspiel soll bereits am 4. September für PC, Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S erscheinen und den Namen „The Order of Giants“ erhalten. Er soll die Geschichte des Hauptspiels fortführen und neue Handlungsstränge sowie Abenteuer einführen. Es soll ein umfangreicher Story-DLC werden.

Thematisch taucht der Spieler in die Unterwelt Roms von 1937 ein und besucht während seiner archäologischen Suche nach Artefakten zahlreiche antike Stätten wie das Kolosseum, die Katakomben, verschiedene römische Ruinen oder das historische Abwassersystem Cloaca Maxima. Erneut wird man es mit einem dunklen Geheimnis eines rätselhaften Kults zu tun bekommen, welcher dem DLC seinen Namen gegeben hat.

Laut der Entwickler sollen sich die neuen Inhalte nahtlos in die erzählerische Struktur des Spiels einfügen und als vollwertige Erweiterung nicht nur eine optionale Beigabe werden. Die Stärken des Hauptspiels, wie die kinematische Inszenierung oder die Mischung aus Rätseln und Action, sollen ebenfalls beibehalten werden. Konkrete Angaben zur Spiellänge der DLC-Kampagne wurden bislang jedoch nicht gemacht.

Genauso dürfen sich Fans des Spiels auf eine Umsetzung für Nintendos neuste Spielekonsole freuen. Bislang war der Titel ausschließlich auf den leistungsstarken Heimkonsolen von Microsoft und Sony spielbar oder aber auf den zahlreichen Gaming-Handhelds. Ein genaues Release-Datum für die Nintendo Switch 2 gibt es zwar noch nicht, jedoch soll der Titel im nächsten Jahr für die mobile Hybrid-Konsole erscheinen.

Die Entscheidung, das Spiel auch für die Switch 2 anzubieten, liegt gerade wegen des verbauten NVIDIA-Chips und den neuen DLSS-Techniken, welche der Titel bereits im großen Maße nutzt, nahe. Details zur Auflösung, Framerate oder speziellen Anpassungen wurden allerdings noch nicht gemacht. Die Switch-2-Fassung dürfte nicht nur das Grundspiel, sondern auch zukünftige Zusatzinhalte – darunter „The Order of Giants“ – umfassen.