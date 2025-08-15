Werbung

Das im Oktober 2023 veröffentlichte Lords of the Fallen soll eine Fortsetzung erhalten. Bei dem Spiel handelt es sich eigentlich schon um die indirekte Fortsetzung des ursprünglich 2014 erschienenen gleichnamigen Spiels. Grund für die ungewöhnliche Namens-Dopplung sind Streitigkeiten zwischen Publisher CI Games und den ursprünglichen Entwicklern der 2014er Version. Der 2023 veröffentlichte Teil wird also als Reboot der Geschichte gesehen.

Die Entwickler des neuen Spiels konnten sich trotz vieler technischer Probleme zum Release über passable Kritiken freuen. Der Metascore auf metacritic beträgt 75, der User Score 6,7. Die Enthüllung einer Fortsetzung wurde nun für die Opening Night Live der gamescom bestätigt. Nachdem zunächst Moderator Geoff Keighley die Enthüllung mit dem Bild einer blutverschmierten 2 auf X angeteasert hatte, hat der CEO von CI Games das Rätsel mit einem simplen Post mit dem Inhalt “Lords of the Fallen II” aufgelöst.

Weitere Infos zu dem Soulslike sind noch nicht bekannt. Fans müssen sich damit noch bis zum Livestream der Opening Night Live am Dienstag, dem 19. August von 20 bis 22 Uhr gedulden. Wie in jedem Jahr bildet die Show den Start der gamescom in Köln. Diese findet vom 20. bis 24. August 2025 auf dem Gelände der Kölnmesse statt.