Die gamescom 2025 steht vor der Tür und die ersten Aussteller bewerben das geplante Programm. Auch in diesem Jahr wird Blizzard wieder vom 20. bis 24. August in Köln vor Ort sein und verschiedene aktuelle Projekte präsentieren. Ein besonderes Highlight soll die Enthüllung der neuen World of Warcraft Erweiterung namens Midnight werden. Dies verrät die Terminankündigung auf der offiziellen Webseite.

Starten wird die Feier mit der Weltpremiere der Eröffnungssequenz von Midnight. Diese wird im Rahmen der Opening Night Live am 19. August 2025 übertragen. Direkt im Anschluss an die Show folgt die Enthüllung auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von World of Warcraft. Das Event wird unter anderem Executive Producer Holly Longdale, Senior Game Director Ion Hazzikostas und Creative Director Chris Metzen zeigen. Die Entwickler gewähren einen ersten Blick auf neue Zonen, Mechaniken und Features. Auch einen ersten Einblick in die geplante Handlung der Erweiterung wird es geben.

Am Stand von World of Warcraft in Halle 8 auf der gamescom wird es zudem die Option geben, zum ersten Mal das neue Behausungssystem auszuprobieren. Das Feature steht für viele Fans schon lange auf der Liste der gewünschten Neuerungen. Mit Midnight soll es Realität werden. Spieler erhalten dadurch die Möglichkeit, in Azeroth ihr eigenes Zuhause zu bauen, es zu dekorieren und generell nach Belieben zu gestalten.

Abgesehen von dem Stand hat World of Warcraft auf der gamescom eine eigene Community-Bühne. Hier wartet an allen Tagen ein umfangreiches Programm auf die Besucher. Geplant sind Entwicklervorträge mit mehr Informationen zu Midnight. Es soll aber auch einen Cosplaywettbewerb zum Thema WoW geben. Als Gäste sind verschiedene Entwickler aus dem Team und auch Content Creator angekündigt. Darüber hinaus wird es im Ausstellerbereich von Warcraft einen Shop für Fanartikel zur Erweiterung Midnight geben.