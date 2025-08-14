Werbung

Mit FBC Firebreak wollte der finnische Publisher Remedy neue Wege gehen. Das Studio ist vor allem bekannt für Max Payne, Alan Wake und Control. Wichtig ist hierbei, dass Control und Alan Wake im selben Universum spielen. FBC Firebreak ist ebenfalls im selben Universum angesiedelt. Beim Genre hat man sich hier für einen Koop-Shooter entschieden.

Das Spiel ist am 17. Juni 2025 für Playstation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Der Start lief jedoch eher bescheiden. Auch die Wertungen des Spiels sind eher durchschnittlich. So kommt der Titel auf ein Metascore von lediglich 63 und einen noch niedrigeren User Score von 5,2. Eine Gesamtwertung von Ausgeglichen bei über 1.500 Wertungen. Die kürzlich abgegebenen Stimmen sind jedoch größtenteils positiv.

Im gerade veröffentlichten Finanzbericht von Remedy wird deutlich, dass das Spiel zwar auf eine Million Spieler in den ersten 10 Tagen kommt, aber dennoch hinter den Erwartungen des Entwicklers zurückbleibt. Sorgenkind ist hier vor allem der PC-Release. Auf Konsolen ist FBC Firebreak nämlich sowohl im Game Pass als auch bei PlayStation Plus verfügbar. Wer den Titel auf Steam spielen möchte, muss jedoch 39,99 Euro zahlen. Schon zum Start im Juni erreichte man hier lediglich ein Allzeithoch von 1.992 Spielern. Diese Zahl hat seither stark abgebaut und mittlerweile bewegt man sich im Schnitt bei knapp unter 20. Im September plant Remedy ein großes Update. Vielleicht kann dieses ja noch einige PC-Spieler davon überzeugen, sich den Shooter noch einmal anzusehen.