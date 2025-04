Werbung

Remedy Entertainment hat den Release-Termin für FBC: Firebreak bekannt gegeben. Der neue Koop-Shooter wird am 17. Juni 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Interessierte Spieler können zwischen einer Basisversion für 39,99 Euro und einer Deluxe Edition für 49,99 Euro wählen, die zusätzliche kosmetische Inhalte wie spezielle Sprachpakete und Skins umfasst. Zusätzlich wird das Spiel direkt zum Launch über die Abonnements PlayStation Plus Extra und Game Pass für PC und Xbox verfügbar sein.

FBC: Firebreak ist ein kooperativer First-Person-Shooter in einer mysteriösen Bundesbehörde, die von übernatürlichen Mächten angegriffen wird. Das Spiel ist Teil des Remedy Connected Universe, das bereits die Welten von Alan Wake und Control miteinander verbindet, dabei den aus Control bekannten Schauplatz „Oldest House“ wählt und sechs Jahre nach der Hiss-Invasion einsetzt. Im PvE-Gameplay treten bis zu drei Spieler gemeinsam gegen paranormale Kreaturen an, wobei die sogenannten „Jobs“ in Schwierigkeitsgrad und Komplexität vollständig anpassbar sind, um den Spielern so eine stetige Herausforderung bieten zu können.

Im aktuellen Developer Update auf YouTube gibt Remedy weitere Einblicke in die Spielmechanik und die Verbindung zum bestehenden Universum. Das Spiel soll nicht nur Koop-Shooter-Fans ansprechen, sondern auch Liebhaber der düsteren und mysteriösen Atmosphäre, für die Remedy bekannt ist.