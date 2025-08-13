Werbung

Wie Publisher Remedy nun bestätigt hat, befinden sich Remakes von Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne in der Entwicklung. Im aktuellen Finanzbericht des Unternehmens wird erwähnt, dass die Arbeit sich in voller Produktion befindet.

Erstmalig wurden 2023 Remake-Pläne zum Kult-Polizisten öffentlich gemacht. Der erste Teil erschien 2001, die Fortsetzung zwei Jahre später. Der bisher letzte Teil wurde 2012 von Rockstar entwickelt und veröffentlicht. Die gleichen Entwickler sollen nun gemeinsam mit Remedy an dem Remake arbeiten.

Aktuell ist noch unklar, ob es ein Remake mit beiden Spielen in einem Paket geben wird, oder ob die Teile einzeln veröffentlicht werden. Auch ein Release-Termin ist bisher noch nicht genannt worden. Max Payne war in Deutschland bis 2012 indiziert. Mittlerweile sind aber alle Serienteile freigegeben.

Die Spiele zeichnen sich durch ihr Film-Noir-Flair aus. Nachdem die Familie von Hauptfigur Max umgebracht wurde, begibt er sich auf einen Rachefeldzug, um die Mörder zur Strecke zu bringen. Dabei stößt er auf eine große Verschwörung und wird selbst zum Gejagten. Das Spiel brachte als erstes die sogenannte Bullet-Time auf den Bildschirm. Dank dieser konnten Spieler bei Feuergefechten eine Zeitlupe aktivieren. Die Originalfassung von Max Payne 2 gibt es bei Steam für 9,99 Euro.