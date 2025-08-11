Werbung

Gerade erst hat Microsoft die Streichung von mehr als 9.000 Stellen bekannt gegeben. Im Zuge dessen wurden etliche Spiele-Projekte und einige Studios geschlossen. Damals wurde auch das Remake von Perfect Dark eingestellt. Kurz darauf folgten auch Kündigungen bei Mobile-Publisher King, der ebenfalls zu Microsoft gehört.

Die Entlassungen sind allerdings nicht die Folge von schlechten Zahlen. Tatsächlich konnte Microsoft eine Umsatzsteigerung von 18 Prozent für das aktuelle Finanzquartal 2025 aufweisen. Auch nach der Veröffentlichung der Zahlen gehen die Streichungen scheinbar weiter. In einem Bericht von Jason Schreier heißt es nun, dass mit Contraband ein weiterer großer Titel eingestellt wurde.

Das Spiel wurde bereits vor vier Jahren vorgestellt. Für die Entwicklung waren Avalanche und die Xbox Game Studios zuständig. Es sollte für Xbox und PC erscheinen. Wirklich viele Infos waren noch nicht bekannt. Lediglich, dass es ein Schmugglerspiel in den 1970er Jahren werden sollte. Der Fokus sollte auf kooperatives Spielen gelegt werden. Microsoft hat sich noch nicht zu den Aussagen von Schreier geäußert. Avalanche hat jedoch bestätigt, dass die aktive Entwicklung gestoppt wurde und man die Zukunft des Projektes evaluiert.