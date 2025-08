Werbung

Nachdem Electronic Arts gestern den Multiplayer-Modus zu Battlefield 6 ausführlich vorgestellt hatte, den Releasetermin offiziell datierte und den Fahrplan für die offene Betaphase präsentierte, stehen nun auch die Systemanforderungen für die PC-Version fest. Die fallen für ein Spiel aus dem Jahr 2025 relativ moderat aus und liegen nur geringfügig über denen des durchwachsenen Vorgängers Battlefield 2042.

So benötigt man mindestens einen AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400, dem mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und 55 GB Festspeicher zur Seite gestellt werden. Für die 3D-Beschleunigung empfiehlt der Publisher mindestens eine AMD Radeon RX 5600 XT oder NVIDIA GeForce RTX 2060 mit 6 GB Videospeicher. Die empfohlenen Systemanforderungen sehen dagegen mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT vor, die mit einem Ryzen 7 3700X oder einem Core i7-10700 kombiniert werden.

Außerdem empfiehlt man eine schnelle SSD sowie Microsoft Windows 11 und 80 GB freien Speicher. Eine Internetverbindung ist immer erforderlich.

Empfohlene PC-Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 11

Prozessor (AMD): AMD Ryzen 7 3700X

Prozessor (Intel): Intel Core i7-10700

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 6700 XT

Grafikkarte (NVIDIA): NVIDIA RTX 3060 Ti

Direct-X: DX12

Internetverbindung erforderlich: Ja

Festplattenspeicher: SSD - 80 GB

PC-Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor (AMD): AMD Ryzen 5 2600

Prozessor (Intel): Intel Core i5-8400

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

Grafikkarte (NVIDIA): NVIDIA RTX 2060

Direct-X: DX12

Internetverbindung erforderlich: Ja

Festplattenspeicher: HDD - 55 GB

Am 10. Oktober wird Battlefield 6 auf Steam und EA erscheinen, wobei 70 Euro für die Standard- und 100 Euro für die Phantom-Edition ausgerufen werden. An den beiden Wochenenden um des 9. und 14. Augusts wird es eine Open-Beta geben, an der jeder teilnehmen kann.