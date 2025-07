Werbung

Nintendo hat gerade erst die Switch 2 auf den Markt gebracht. Zuletzt erschien Donkey Kong Bananza für die Konsole. Auch wir haben einen Blick auf das neue Affen-Abenteuer geworfen. Während es zum Start mit Mario Kart World natürlich einen neuen Mario-Titel gab, hat Nintendo nun einen echten Klassiker neu herausgebracht.

Ursprünglich 1992 für SNES erschienen, unterstützt Mario Paint nun die neue Maus-Option der Switch 2. Wer noch nicht auf die neue Generation aufgerüstet hat, kann auch eine kompatible USB-Maus an seine Switch 1 anschließen. Das Spiel wurde am 29. Juli 2025 veröffentlicht.

Im Spiel können die Käufer verschiedene Modi testen. Im Coloring Book ist der Name Programm. Hier können vorgefertigte Bilder nach Belieben mit Farben und Mustern ausgemalt werden. Das Drawing Board bietet die Möglichkeit, eigene Kunstwerke mit verschiedenen Tools zu erschaffen. Über den Stamp Designer können einfach und schnell Game Sprites erschaffen werden. Pixel für Pixel werden diese zusammengesetzt. Insgesamt können hier 15 Werke gespeichert werden. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, seine Werke zu animieren und mit Nintendo-Emoticons Jingles zu erstellen. So lassen sich einfache vertonte Kurzvideos im Pixel-Stil erstellen. Gespeichert werden die Schöpfungen wie in der alten Version über den Ingame-Speicher-Roboter, Besitzer der Nintendo Online-Mitgliedschaft können auch vier fertige Clips über diese speichern.