Erfolgreiche Spiele rufen immer Nachahmer auf den Plan. Dabei muss es sich jedoch nicht unbedingt um pure Plagiate handeln. Kleinere Publisher nutzen auch gerne die Vorfreude auf ein Spiel in einem bestimmten Genre, um ihre eigenen Werke zu präsentieren. Ein gutes Beispiel dafür sind die vielen City Builder in der Antike, die aktuell erscheinen, um die Vorfreude der Fans auf Anno 117 auszunutzen. Leider kommt es dabei immer wieder zu tatsächlichen Plagiaten oder Streitfällen, die vor Gericht ausgetragen werden. Der bekannteste Fall der letzten Jahre dürfte Nintendos Klage gegen Pal World sein.

Nun geht auch Sony den Weg vors Gericht. Der Publisher geht dabei gegen niemand geringeren als den chinesischen Konkurrenten Tencent vor. Dabei geht es um die Behauptung, Tencents Spiel Light of Motiram sei ein nicht lizensierter Klon der Horizon-Videospiele.

Bereits das bloße Setting zeige erschreckende Parallelen: Nach dem Untergang der modernen Zivilisation beherrschen Roboter-Dinosaurier die Welt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer jungen Frau, die sich durch verschiedene Biome der Welt bewegt. Die wenigen verbliebenen Menschen wohnen in Stammesgemeinschaften, die beinahe an die Steinzeit erinnern. Zuvor haben bereits verschiedene Spielemagazine, die Light of Motiram getestet haben, gemutmaßt, dass es zu dieser Klage kommen wird. Wir hatten uns zuvor nur Sonys Horizon Forbidden West in der Version für PC angeschaut.

Tatsächlich hatte Tencent zweimal um eine Lizenz gebeten, um ein eigenes Spiel der Horizon-Reihe zu veröffentlichen. Diese wurde jedes Mal von Sony verweigert. Nun scheint es so, als habe der Konzern dann eben seine eigene Version unter anderem Namen entwickelt. Sony fordert für den vermeintlichen Urheberrechtsverstoß Schadensersatz und die Auslieferung sämtlicher urheberrechtlich relevanter Materialien, um diese zu vernichten.