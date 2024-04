Werbung

Zwei Jahre nach dem Release von Horizon Forbidden West für die Playstation 4 und 5 erschien der Titel nun auch für den PC. Die Complete Edition bietet einige neue Features und enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Burning Shores.

Die Geschichte fügt sich nahtlos an den ersten Teil an. Nur sechs Monate, nachdem Aloy die Welt in Horizon Zero Dawn gerettet hat, gilt es neue Probleme zu bewältigen. Eine unbekannte Seuche breitet sich aus und bedroht erneut das Leben in der Post-Apokalypse. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle der, nun ehemaligen, Ausgestoßenen Aloy und begeben sich in den Kampf gegen Maschinen.

Inhalt der Complete Edition

Seit dem PC-Release am 21. März 2024 können sich PC-Spieler die Complete Edition sichern. Diese enthält einiges an Zusatzmaterial. Neben dem eigentlichen Hauptspiel Horizon Forbidden West ist auch die Erweiterung Burning Shores Teil des Paketes. Neben den rund 28 Stunden für die Hauptquest, die laut HowLongToBeat fällig werden, können sich Käufer noch einmal auf weitere sieben Stunden in Burning Shores freuen. Wer alles sehen und alle Erfolge freischalten will, sollte mit guten 100 Stunden Spielzeit rechnen.

Neben der Erweiterung gibt es auch einige digitale Bonusinhalte zum Kauf. Der Soundtrack des Spiels kann durch Qualität überzeugen. Dazu gibt es noch ein Artbook und einen englischsprachigen Comic namens Horizon Zero Dawn 1: Sonnenhabicht. Zudem stehen eine spezielle Pose und eine Gesichtsbemalung im Foto-Modus zur Verfügung. Im Laufe des Spiels schalten sich noch einige Ingame-Items frei: