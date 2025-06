Werbung

Ubisoft hat während des Summer Game Fest 2025 endlich das Veröffentlichungsdatum für Anno 117: Pax Romana bekannt gegeben und dabei zwei neue Trailer präsentiert. Der neueste Teil der beliebten Strategiespielreihe erscheint offiziell am 13. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der erste Trailer konzentriert sich auf den Kernelement des Spiels: den Städtebau. Bereits im Mai hatten die Entwickler erste Gameplay-Einblicke gegeben. In beeindruckenden, filmisch inszenierten Szenen wird die römische Welt lebendig – begleitet von steinernen Erzählern in Form antiker Statuen. Wer dabei als würdiger Herrscher in die Geschichte eingehen will, muss seine Stadt mit Bedacht planen und errichten, ganz im Geiste der großen Imperatoren.

Der zweite Trailer, vorgestellt von Creative Director Manuel Reinher auf IGN, widmet sich den militärischen Aspekten des Spiels. Eine schöne Stadt allein reicht nicht aus – wer in der römischen Welt bestehen will, muss auch strategisch denken. Um die eigene Siedlungen zu schützen, braucht es Festungen und militärische Gebäude. Doch Vorsicht: Zu viele Rekrutierungen können die Wirtschaft schwächen. Ein starkes Heer nützt wenig, wenn die Produktion zusammenbricht. Wer in die Offensive gehen will, kann seine Truppen auch per Schiff verlegen – inklusive maritimer Feuerunterstützung. Durch gezielte Angriffe lassen sich gegnerische Festungen zerstören und Landungswege freikämpfen.

Doch in Anno 117 verlangt es nach mehr als nach roher Gewalt: Flankenmanöver, das Ausnutzen städtischer Gegebenheiten und klug platzierte Fallen sollen über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Allerdings sollte man es nicht übertreiben: Wer zu gierig wird, riskiert den Zorn des Kaisers – und dessen Armee ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte.

Zum Start von Anno 117: Pax Romana bringt Ubisoft zwei besondere Editionen auf den Markt. Die Tribun Edition enthält das Spiel im Steelbook-Design sowie drei Lithografien – eine elegante Sammleroption für Fans. Wer vorbestellt, erhält zusätzlich das exklusive „Builder Pack“.

Die umfangreichere Governor’s Edition beinhaltet alles aus der Tribun Edition sowie ein 84-seitiges Artbook, ein 3D-Puzzle eines Amphitheaters und ein geschmiedetes Anno-Symbol. Dazu kommen zwei Sammlermünzen, der Brief des „Town Criers“ und der exklusive Bauplan der „Tesserae Works“.

Anno 117: Pax Romana ist ab sofort vorbestellbar – für PC über Steam, den Ubisoft Store und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.