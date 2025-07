Werbung

Bereits seit geraumer Zeit hat Publisher Ubisoft mit größeren Problemen zu kämpfen. Um gegen diese vorzugehen, hat man gerade erst im März bekannt gegeben, dass man eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit Tencent gegründet hat. Diese neu gegründete Gesellschaft soll fortan die größten Marken des Konzerns, Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six verwalten. Die Leitung der neuen Tochtergesellschaft soll der Sohn von Ubisoft Chef Yves Guillemot übernehmen.

Nun hat der Konzern die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Diese zeigen, dass man sich, verglichen mit den Vorjahren, erneut schlechter entwickelt hat. In den zugänglichen PDF-Dokumenten lassen sich detaillierte Verkaufszahlen und Auswertung der einzelnen Spiele genauer betrachten. Explizit erwähnt werden die Titel Assassin's Creed Shadows, Rainbow Six Siege X, Tom Clancy's The Division 2 und Star Wars Outlaws. Wer möchte, kann sich die Auswertung auf der Seite von Ubisoft auch selbst ansehen.

Während man das maximal durchschnittliche Star Wars OutlawsStar Wars Outlaws als einen der Gründe für die Misere ansehen könnte, nennt Ubisoft selbst Rainbow Six Siege X. Dabei handelt es sich um die überarbeitete Version von Rainbow Six Siege. Diese wurde im Februar zur Feier des zehnjährigen Jubiläums von Rainbow Six veröffentlicht. In der Auswertung der Geschäftszahlen nennt Ubisoft als Grund für die ausbleibenden Umsätze aufgeladene Guthabenkarten, die Spieler in dem Shooter einsetzen können. Diese Karten sollen die Geldbeutel der Spieler digital aufgebläht haben und die Quartalsauswertung negativ beeinflusst haben. Man habe das Problem bereits im Juni behoben. Die Zahlen würden zeigen, dass die Spielzugriffe durch den Release der neuen Version trotzdem gestiegen sind. Somit sollte dieser von Ubisoft als eine Art Rechenfehler dargestellte Umstand in Zukunft keinen Einfluss mehr auf die Zahlen haben. Es wirkt, als würde Ubisoft sich hier eine eigene Begründung für die Ergebnisse erdenken.

Auf der diesjährigen gamescom wird Ubisoft auch mit einem Stand vertreten sein. Die Messepräsenz soll sich vor allem auf das bevorstehende Release von Anno 117 im November 2025 beziehen. Zusätzlich werden auch the Division 2, Rogue Prince of Persia, Morbit Metal und Heroes of Might and Magic: Olden Era am Stand vertreten sein.