Knapp einen Monat dauert es noch, bis die gamescom in Köln startet. Besucher können die Ausstellung auf dem Gelände der Koelnmesse vom 20. bis 24. August 2025 besuchen. Entsprechend stellen die teilnehmenden Publisher und Entwickler nun nach und nach ihr Programm vor. So hat auch Ubisoft in einer Pressemitteilung die bisherige Planung vorgestellt.



Durch den bevorstehenden Release von Anno 117 am 13. November 2025 steht die Messepräsenz natürlich ganz im Lichte des kommenden Aufbauspiels. Ubisoft bietet insgesamt 72 Anspielstationen, an denen Fans einen ersten Blick auf den Titel werfen können. Wahlweise kann man sich für die Steuerung mit Maus und Tastatur oder Controller entscheiden. Um alle auf das Spiel einzustimmen, werden kostümierte Statthalter und römisch angelehnte Statuen an dem thematisch designten Stand vor Ort warten. Wer möchte, kann auch einen der Foto-Spots nutzen, die sich am Messe-Stand befinden werden.

Am Mittwoch wird zum Start der gamescom zudem der sogenannte Town Crier vor Ort sein, der zuvor in den Trailern zum Spiel zu sehen war. Eine Community-Lounge bietet 80 Gästen Platz. Dort werden tägliche Podiumsdiskussionen, Talks mit den Entwicklern und andere Panels geboten. Thematisch wird es sich hier nicht nur um Anno drehen. Es soll auch Events zu Tom Clancy’s The Division 2, The Rogue Prince of Persia, Morbid Metal und Heroes of Might & Magic: Olden Era geben.

Ebenfalls am Mittwoch soll ein Community-Event mit dem Entwickler-Team von Anno stattfinden. Nach dem Ende der offiziellen Besuchszeit wird es hier ein kleines Treffen mit begrenzter Teilnehmerzahl geben. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 20. Juli 2025 anmelden. Bei dem Event besteht außerdem die Möglichkeit, eine längere Version der Anno-Demo anzuspielen. Der gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 6.1 - Stand CO11 - B010.