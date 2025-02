Werbung

Rainbow Six Siege wurde schon 2015 veröffentlicht und bis heute wird der Titel viel gespielt und gehört zu Ubisofts wichtigsten Live-Service-Spielen. Entsprechend wird das Spiel konstant mit Inhaltsupdates versorgt. So wurden zuletzt plattformübergreifendes Spielen sowie verbesserte Anti-Cheat-Maßnahmen eingeführt.

Ubisoft hat nun im Rahmen des Championship-Wochenendes des Six Invitational-Turniers eine Ankündigung zum zehnjährigen Jubiläum gemacht. Am 13. März wird in Atlanta, Georgia, der Siege X Showcase stattfinden. Dort will der Konzern die weiteren Pläne für das Spiel vorstellen und "eine neue Ära" für Rainbow Six Siege einleiten. Bereits im Vorfeld wurde eine große Transformation versprochen. Neben umfangreichen grafischen Verbesserungen soll das taktische Gameplay vertieft werden. Konkrete Details gibt es allerdings erst im März. Zusätzlich verspricht Ubisoft auch neue Spielmöglichkeiten. Auch hier bleibt man aber vage, ob dies neue Spielmodi oder andere Features umfassen wird.

Im März startet auch die nächste Season für den Shooter. Mit dieser wird auch ein neuer Operator namens Rauora eingeführt. Die Angreiferin aus Neuseeland wird zum Start von Year 10 Season 1 als Teil des "Operation Prep Phase"-Battle-Passes verfügbar sein. Sie bringt auch ihr eigenes, vielseitiges Waffenarsenal mit. Ihre Primärwaffen sind das 417-Präzisionsgewehr oder das M249-LMG. Als Sekundärwaffe kann sie die GSH-18 9mm-Pistole oder die neue Reaper MK2-Maschinenpistole tragen. Rauoras Spezialfähigkeit ist die Deployable Omnilink Mesh Launcher-Barriere, oder etwas kürzer DOM. Die DOM kann im Türrahmen platziert werden und dient als kugelsichere Deckung. Ein besonderes Merkmal ist ihre Interaktion mit Team-Drohnen: DOM hebt sich automatisch an, um befreundete Drohnen durchzulassen. Zusätzlich besitzt die Barriere einen Auslöser am oberen Rand, den jeder Operator durch Beschuss öffnen kann.

Die Enthüllung am 13. März wird zeigen, welche Neuerungen und Veränderungen Ubisoft tatsächlich für Rainbow Six Siege bereithält. Das Standard-Spiel gibt es unter anderem auf Steam für 19,99 Euro. Wer allerdings mehr Operatoren haben will, muss tief in die Tasche greifen. In der Ultimate Edition sind 34 weitere Operatoren enthalten. Dafür kostet sie aber auch 89,99 Euro. Weitere Informationen finden sich auch auf der offiziellen Webseite.