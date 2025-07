Werbung

Für Nintendos neue Konsole, die Switch 2, gibt es noch nicht allzu viele Exklusiv-Spiele. Das soll sich nun ändern, wenn am 17. Juli 2025 das neue Donkey Kong Bananza erscheint. Wir haben im Vorfeld bereits die Konsole selbst und den neuen Racer Mario Kart World angespielt. Der Director von Donkey Kong Bananza, Kazuya Takahashi, hat dem Magazin La Vanguardia ein Interview gegeben und darin über die Pläne für das neue Spiel gesprochen.

Ganze 44 Jahre ist der Release des ersten Serien-Titels bereits her. Auffällig ist, dass der Look des Affen ein wenig überarbeitet wurde. Laut Takahashi wollte man seiner Mimik mehr Ausdruckskraft verleihen. Sogar Shigeru Miyamoto, der Schöpfer des Originals, wurde in den Entstehungsprozess mit einbezogen.

Auf das Gameplay angesprochen, betonte der Verantwortliche, dass man bewusst einen starken, spielerischen Unterschied zu Mario Odyssey schaffen wollte. Hierbei sollen die Fähigkeiten von Donkey Kong perfekt genutzt werden, um sich in den Levels zu bewegen. Im gesamten Interview wurde auch immer wieder betont, dass der Fokus auf den Spielspaß bei der Entwicklung im Vordergrund stand. So soll das Zerstören von Dingen tatsächlich das Hauptaugenmerk des Spiels sein.

In der Vergangenheit wurde bereits von verschiedenen Medien aufgeworfen, dass das Spiel an einigen Stellen mit Einbrüchen der Framerate zu kämpfen hat. Hier gibt Takahashi zu bedenken, dass es im Spiel besondere Effekte gibt. Darunter auch kurze Stopps und Slow-Motion-Effekte. Diese sollen den Kampf spektakulärer aussehen lassen. Dennoch gibt er zu, dass es bei größeren Zerstörungs-Orgien zu Leistungseinbrüchen kommen kann. Schuld daran sei die genutzte Voxel-Technologie. Im Großen und Ganzen laufe das Spiel aber flüssig. Sobald der Titel erschienen ist, werden wir uns ein eigenes Bild verschaffen.