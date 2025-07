Werbung

Gerade erst ist die neue Nintendo Switch 2 erschienen. Mit dem Release-Titel Mario Kart World hat Nintendo gezeigt, dass man auch in der Preispolitik einen neuen Weg einschlagen will. Ab sofort werden Spiele zu einem höheren Neupreis auf den Markt gebracht. Generell sind Nintendos Exklusivspiele häufig über Jahre hinweg im Preis relativ stabil. Um beim Kauf doch noch ein wenig sparen zu können, hat der japanische Konzern ursprünglich die sogenannten Nintendo Switch Game Coupons veröffentlicht. Nun hat man jedoch ein Ende dieses Programms angekündigt.

Das System der Nintendo Switch Game Coupons ist nur für Mitglieder des Nintendo Switch Online Abos verfügbar. Diese sind berechtigt, zwei der Coupons zum Preis von 99,00 Euro zu erstehen. Nach dem Kauf sind die Coupons 12 Monate lang gültig. Für jeden Coupon können sich Käufer danach ein Spiel aus einer Liste berechtigter Titel auswählen. Auf dieser befinden sich mehrere Spiele, die preislich zwischen 49,99 Euro und 69,99 Euro liegen. Das bedeutet, Spieler können maximal 40,98 Euro sparen, wenn sie sich für die teuersten Titel im Angebot entscheiden. Wer sich für die günstigsten Spiele entscheidet, spart lediglich 98 Cent.

Das neue Mario Kart World findet sich allerdings ebenso wenig in der Liste der berechtigten Spiele wie das angekündigte Donkey Kong Bananza, das nächste Woche erscheint. Das dürfte daran hängen, dass die Coupons in wenigen Monaten eingestellt werden. Online-Abonnenten können sie noch bis zum 30. Januar 2026 kaufen. Danach ist ein Kauf weiterer Coupons nicht mehr möglich. Eingelöst werden können die Gutscheine genau 365 Tage lang bis zum 30. Januar 2027. Nicht eingelöste Coupons verfallen danach. In ihren FAQs zur Einstellung gibt Nintendo allerdings an, dass noch weitere Switch Spiele zur Liste der berechtigten Titel hinzugefügt werden, bis die Gutscheine ihre Gültigkeit verlieren. So kommen vielleicht doch noch einige Titel für die Switch 2 ins Angebot.