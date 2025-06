Werbung

Gerade erst ist die Nintendo Switch 2 erschienen und wir haben uns den Handheld bereits genauer angeschaut. Neben dem Release-Titel Mario Kart World werden aktuell auch immer mehr neue Spiele vorgestellt, die für das Gerät erscheinen sollen. Nintendo hat nun offiziell Splatoon Raiders angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste Spin-off der beliebten Splatoon-Reihe.



Viele Informationen zur Story oder zum Gameplay gibt es noch nicht. Der erste Trailer verspricht eine Mischung aus Erkundung, Action und einer völlig neuen Perspektive innerhalb der Splatoon-Welt. Der Look der Vorgänger bleibt dabei erhalten, bekommt aber mit den Spirhalite-Inseln und der Rolle als Mechaniker ein frisches Setting. Mehr Details will Nintendo in den kommenden Monaten bekannt geben. Das Spiel erschein exklusiv für Nintendo Switch 2.

Auch für Splatoon 3 steht ein umfangreiches Update an. Ab dem 12. Juni 2025 erscheint die neue Splatlands Collection, ein kostenloses Update für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Spieler dürfen sich auf insgesamt 30 neue Waffenkits freuen, die von den Marken Barazushi und Emberz stammen. Dabei handelt es sich um Neuinterpretationen bekannter Waffen, die mit neuen Designs sowie neuen Sekundär- und Spezialfähigkeiten glänzen.

Ein weiteres Highlight des Updates ist die Rückkehr der Seeigel-Passage. Das Schlachtfeld stammt aus dem allerersten Splatoon-Spiel auf der Wii U. Darüber hinaus wird die Levelgrenze aller Waffen erhöht, wodurch sich noch mehr Belohnungen und neue Ingame-Abzeichen verdienen lassen. Eine neue Statistik namens Series Weapon Power kommt ebenfalls hinzu und bewertet die Leistung eines Spielers mit bestimmten Waffen im Anarchie-Kampf. Die neue Mechanik stellt Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten zusammen. Spieler, die Splatoon 3 auf der Nintendo Switch 2 spielen, profitieren mit dem Update außerdem von verbesserten Details und überarbeiteter Grafik. Crossplay zwischen Nintendo-Konsolen wird ebenfalls unterstützt.