Im Rahmen des Summer Game Fest von Geoff Keighley fand am gestrigen Abend auch der Xbox Showcase statt. Während der Show wurden kommende Titel für Microsofts Konsolen und den Game Pass präsentiert. Auch die lange erwartete Handheld-Konsole wurde der Öffentlichkeit vorgestellt.

Den Start in den Showcase machte ein neuer Blick auf das dystopisch durchgeknallte The Outer Worlds 2 von Obsidian Studios. Das Spiel sollte nach dem Xbox Showcase noch seine eigene Show erhalten. Diese kann auch über das Video on Demand abgerufen werden. Erscheinen wird das Spiel am 29. Oktober 2025. Ebenso bunt und vielleicht noch eine Tour durchgeknallter ging es mit der Weltpremiere des Trailers für High on Life 2 weiter. Auch wenn der verrückte Shooter noch keinen Release-Termin hat, soll er Ende 2025 erscheinen. Einen vielversprechenden Trailer auf das Adventure mit griechisch-antikem Setting gab es bei Resonance. Der Untertitel A Plague Tale Legacy zeigt den Bezug zu den Plague Tale Spielen. Möglicherweise erfahren wir hier 2026 mehr über den Ursprung der Seuche aus den Vorgängern.

Unter dem Motto Freedom of Windows, Power of Xbox hat man den neuen Xbox Ally Handheld vorgestellt. Dieser wird gemeinsam mit ROG produziert. Das Gerät setzt auf die 1.000 Xbox Play Anywhere Titel, die schon jetzt verfügbar sind. Über Cloud Gaming sollen Käufer damit Zugriff auf die volle Bibliothek erhalten. Im Detail stellen wir das neue Gerät an dieser Stelle vor.

Endlich gab es auch zu dem vor längerer Zeit schon angekündigten the Blood of Dawnwalker neues zu sehen. Das Horror Actionspiel mit Witcher-Flair kommt von Rebel Wolves, einem Studio aus ehemaligen CD Projekt Red-Entwicklern. Die finstere Welt stürzt die Spieler in ein Mittelalter voller Blut und Vampire. Als so genannter Dawnwalker, der Daywalker alias Blade lässt grüßen, ziehen wir bei Tag und Nacht durch die Landschaft und legen uns sowohl mit Vampiren als auch Menschen an. Zu sehen sind dabei neben Magie auch allerlei andere Monster. Vor allem der Soundtrack des Spiels erinnert sehr an die Witcher-Ursprünge der Entwickler. Erscheinen soll der Titel irgendwann im Jahr 2026.

Gleichermaßen extrem blutig wie extrem süß geht es im neuen Trailer für Super Meat Boy 3D zu. Dieser erscheint im Frühjahr 2026. Wesentlich ernster und dennoch brutal sieht es bei Ninja Gaiden 4 aus. Es erscheint am 21. Oktober 2025. Mit The Order of Giants erhält Indiana Jones and the Great Circle eine Erweiterung am 04. September 2025. Nach der Auslöschung der Menschheit im Jahr 2046 gehen wir mit Protagonistin Emma in Beast of Incarnation auf eine Erkundung durch die Welt zwischen Magie, Maschinen und Postapokalypse. Einen Shooter mit Steampunk Elementen und Robotern im Jahr 1895 finden wir in Clockwork Revolution. Dort schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten, der gerade einen verhassten Adligen ermordet hat. Das Spiel wirbt mit einer Spielwelt voller verrückter Charaktere, aber auch einer tiefgreifenden Story um die Selbständigkeit von Maschinen. Wir können unsere Waffen nach Belieben modifizieren und umbauen. Unsere Entscheidung beeinflussen die Spielwelt und den Verlauf der Handlung. Durch magische Umbauten und mechanische Applikationen an unserem Körper erhalten wir unter anderem die Fähigkeit, die Zeit und das Schicksal dieser Welt zu verändern. Clockwork Revolution hat leider noch keinen Release-Termin. Nicht mal ein Jahr wird aktuell genannt.

Um erneut geschrumpfte Teenager geht es diesen Sommer in Grounded 2. Nachdem sie im ersten Teil des Survival-Games aus dem Hinterhof des durchgeknallten Professors entkommen und wieder zu ihrer ursprünglichen Größe gewachsen sind, beginnt der Trailer damit, dass bei einer Explosion die Teenager und der Wissenschaftler Tully erneut verschwunden sind. Das Gameplay zeigt Kämpfe gegen allerlei Insekten, das Reiten auf Ameisen und natürlich erneut bauen um zu überleben zur Melodie von Offspring. Das Spiel erscheint am 29. Juli 2025 als Game Preview.

Horror Fans erhalten mit Cronos einen Third-Person Horror-Shooter. Dieser soll noch im Februar im Herbst 2025 erscheinen. Das Studio Don't Nod stellt sein neues SciFi Survival Abenteuer vor. Gestrandet auf einem lebensfeindlichen Eisplaneten müssen wir darin versuchen, zu überleben, während wir uns durch eisige Landschaften und die zerstörten Trümmer von Raumstationen und Raumschiffen bewegen. Dabei befindet sich Protagonistin auf der Suche nach ihrem Mann Thomas. Aphelion erscheint Anfang 2026 und wird in Zusammenarbeit mit der ESA entwickelt. Rätsel und Renovierung erwarten uns 2026 in There are no Ghosts at the Grand. Wir müssen das Verschwinden unseres Vaters klären, während wir nicht nur seine verfallene Villa, sondern die ganze Stadt renovieren. Mit Heavenly Spear wird das kürzlich erschienene Age of Mythology retold im Herbst 2025 um Asien als Fraktion erweitert.

In Mudang Two Hearts erwartet die Spieler viel. Im Trailer zu sehen sind wilde Schießereien in einer realistisch wirkenden Welt, in der sich jedoch auch Zombies tummeln. Der Titel erscheint 2026 und vielleicht erhalten wir bis dahin noch weitere Informationen, um was es überhaupt geht. 2026 erwartet uns außerdem das Sidescroller Indie Abenteuer Planet of Lana 2. Eine Anime-Verfilmung von einer der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre erwartet uns in Solo Leveling Arise Overdrive. Das bunte Kampfspiel mit vier Player Coop erscheint 2026. Mit Animo startet im selben Jahr ein weiterer Angriff auf Pokémon. Im Trailer sehen wir schon einen Haufen süße Monster, die sich gegenseitig auf die Mütze geben.

Bereits lange vermutet wurde nun auch die Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 vorgestellt. Das hat Skateboard-Legende Tony Hawk höchstpersönlich in einem Trailer bekannt gegeben. Noch während der Show ist eine Demo veröffentlicht worden. Im Trailer zu sehen waren auch einige Kooperationen mit beispielsweise den Ninja Turtles und sogar dem Doomguy, der sich auf das Skateboard geworfen hat. Das Spiel erscheint schon am 11. Juli 2025.

Gears of War wird nun plattformübergreifend mit Cross Progression spielbar. Die überarbeitete Version Gears of War Reloaded erscheint am 26. August 2025. Ein Kampfspiel der etwas anderen und vor allem sehr brutalen Art erwartet Comicfans demnächst. Fans der Invincible-Serie oder Hefte können sich unter anderem im dreier Tag-Team, als Invincible, Atom Eve und alle anderen bekannten Figuren in den Kampf gegen die Viltrumiten werfen. Das extrem blutige Beat’em Up im Comic-Stil namens Invincible VS erscheint 2026. Double Fine veröffentlicht am 17. Oktober 2025 sein neuestes Spiel Keeper. Den Abschluss der Xbox Show machte eine letzte große Weltpremiere. In einem Trailer mit Zombies, Parallelwelten und Cyber-Attacken wurde das neue Call of Duty Black Ops 7 präsentiert.