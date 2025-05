Werbung

Bis zum lange erwarteten Release der Switch 2 sind es nur noch wenige Tage. Am 5. Juni 2025 soll die neue Konsole erscheinen. Zum Start gibt es die Möglichkeit, sie gleich zusammen mit dem neuen Mario Kart World, das am gleichen Tag erscheint, zu bestellen. Während die neuen Spiele natürlich für diese Konsole ausgelegt sind, haben sich viele Fans in der Vergangenheit bereits die Frage gestellt, was mit den älteren Titeln ist. Nintendo hat nun eine Liste veröffentlicht, die Auskunft über die Kompatibilität mit Anwendungen und Spielen geben soll, die für die Switch eins erschienen sind.

Hier gibt es gute Nachrichten für Fans: Es scheint, als wären beinahe alle erschienenen Titel und Anwendungen abwärtskompatibel. Einige Abstriche gibt es jedoch. So werden die Apps für Hulu und Crunchyroll nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Niconico, ABEMA, InkyPen und Nintendo Labo Toy-Con: VR Kit. Bei letzterem handelt es sich allerdings um ein physisches Problem, da die nötige VR-Brille und die neue Switch 2 einfach nicht zusammenpassen. Es ist zudem anzunehmen, dass Plattformen wie Hulu und Crunchyroll bereits an neuen, kompatiblen Versionen ihrer Apps arbeiten, da man die Nintendo-Kunden natürlich mit einem neuen Gerät nicht verlieren will.

Weitere Nintendo-Labo-Spiele und das Ringfit Adventure haben mit einigen Einschränkungen zu kämpfen. So können diese nur mit den Joy-Cons der Switch 1, nicht mit den Switch 2 Modellen betrieben werden. Auf der Seite von Nintendo gibt es auch eine Übersicht, die die untersuchten Spiele zeigt und näher auf festgestellte Probleme eingeht. Zu den nicht kompatiblen Spielen kommen nämlich noch einige wenige, die kleinere Probleme mit der neuen Hardware haben. Im Großen und Ganzen ist aber die überwiegende Menge der Spiele mit der Switch 2 kompatibel.