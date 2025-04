Werbung

Erst kürzlich hat Nintendo die Switch 2 nach langer Wartezeit vorgestellt. Einer der Release-Titel der Konsole wird Mario Kart World sein. In einer eigenen Show wurde nun das Spiel mit einigen seiner geplanten Features vorgestellt. Die größte Neuerung dürfte natürlich die offene Welt sein. Alle Areale der Map sind miteinander verbunden und können von den Spielern jederzeit erreicht werden.

Dies ist im sogenannten Free-Roam Modus möglich. Hier können die Spieler entweder alleine oder im Team Nebenmissionen und Münzen in der Welt finden. Auf der Produktseite von Nintendo ist die Weltkarte des Racers zu sehen. Darauf ist auch zu erkennen, dass diese in mehrere Zonen unterteilt sein wird. Einige davon sind bereits im Video zu sehen. Sogar während eines Grand Prix können die Fahrer theoretisch die nächste Strecke quasi manuell erreichen, indem sie hinfahren. Insgesamt 16 Strecken wurden in der Nintendo Direct vorgestellt. Es ist davon auszugehen, dass früher oder später weitere hinzukommen werden.

Natürlich gab es auch schon einen ersten Blick auf die kommenden Charaktere. Neben bekannten Figuren wie Mario, Luigi, Bowser, Yoshi und anderen gibt es einige neue Fahrer wie Gumba oder sogar eine Kuh. Mit der sogenannten K.O.-Tour kommt ein neuer Modus ins Spiel. Hier handelt es sich um ein Checkpoint Rennen. Wer keine ausreichende Platzierung erreicht, scheidet aus.

Im Spiel wird es einige neue Items geben. Als Beispiele wären hier der Münzpanzer, die Eisblume, Wurfhämmer, Mega Pilz, Feder, Karmek und weitere gezeigt. Weiterhin kommen neue Mechaniken wie der Powersprung und die Möglichkeit, sein Kart zurückzusetzen ins Spiel. Das für die Switch 2 neu vorgestellte Camera Play ist auch für Mario Kart World verfügbar. Damit können bis zu vier Spieler gleichzeitig an einer Konsole erkannt und ihr Gesicht live gestreamt werden.

Mario Kart World erscheint am 5. Juni 2025. Es ist entweder im Bundle mit der Switch 2 für 509,99 Euro oder als einzelnes Spiel für 79,99 Euro im Nintendo eShop verfügbar. Die physische Edition kostet 89,99 Euro.

