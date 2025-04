Werbung

Am 15. Mai 2025 erscheint Doom: The Dark Ages. Vor dem Release hat ASUS ROG bekannt gegeben, dass man auch eine eigens designte Grafikkarte mit dem Doom Slayer veröffentlicht. Nun hat Entwickler id Software offiziell bestätigt, dass die Einzelspieler-Kampagne von The Dark Ages insgesamt 22 Level umfassen wird. Damit wird es das Doom mit der längsten Kampagne bisher.

Die 22 Level sind eine deutliche Steigerung gegenüber den beiden Vorgängertiteln Doom und Doom: Eternal von 2016 und 2020. Die beiden Spiele hatten Singleplayer-Kampagnen mit je 13 Leveln. Damit will man hier die bislang größte und ambitionierteste Kampagne der Serie liefern. Dies unterstreichen die Entwickler auch auf der offiziellen Webseite.

Spieler können sich auf eine Spielzeit von über 20 Stunden einstellen. Jeder Level soll also etwas über eine Stunde Entertainment liefern. Auch die Level selbst sollen laut id Software die bislang größten der Serie werden. Dennoch soll das Design so durchdacht sein, dass es sowohl Weitläufigkeit als auch klare Struktur vereint. In einigen der Abschnitte erhalten Spieler zudem die Möglichkeit, die neuen Mech- und Drachenpassagen zu spielen, die bereits im Vorfeld präsentiert wurden. In diesen Abschnitten steuert der Slayer entweder einen gigantischen Atlan-Mech oder er reitet ganz mittelalterlich auf einem feuerspeienden Drachen.

Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zudem wird das Spiel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Wie mittlerweile üblich erhalten Vorbesteller der Premium- und Sammlereditionen einen früheren Zugang zum Spiel. Das Spiel kann unter anderem auf Steam vorbestellt werden. Hier gibt es die Standard-Edition für 79,99 Euro. Für die Premium-Edition werden 109,99 Euro fällig. Dafür beinhaltet diese neben dem früheren Zugang und dem Hauptspiel einen Kampagnen-DLC, ein digitales Artbook und den Soundtrack sowie das Skinpaket Göttlichkeit.