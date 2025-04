Republic of Gamers trifft DOOM The Dark Ages

Republic of Gamers trifft DOOM The Dark Ages

Werbung

ASUS feiert 2025 das 30-jährige Jubiläum seiner Grafikkarten-Sparte. Zu dieser Feier ist man eine Kooperation mit Bethesda eingegangen. In diesem Rahmen erscheint die exklusive ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition. Die Karte soll auch einen Vorgeschmack auf das neue Doom: The Dark Ages geben, das im Mai erscheinen soll.

Die limitierte Auflage der Grafikkarte wurde vom DOOM Slayer-Charakter inspiriert. Sie wird exklusiv im Bethesda Gear Store verkauft. Käufer erhalten zur Karte noch ein exklusives T-Shirt, eine Mouse Mat und eine gelbe Schlüsselkarte. Als digitalen Bonus gibt es noch den ROG-exklusiven DOOM Slayer Legionary-Skin für das neue Spiel. Wer möchte, kann sich optional auch die Premium Edition des Spiels zur Karte dazu kaufen.

The Dark Ages wird die Vorgeschichte der beiden Spiele DOOM von 2016 und DOOM: Eternal von 2020 erzählen. Darin wirft sich der Slayer als Superwaffe der Götter und Könige in einen finsteren Mittelalterkrieg. Das Spiel setzt dabei auf natives Raytracing für Grafik und Geschwindigkeit. Mit der GeForce RTX 50er Reihe soll die Grafik sich dank KI-gestütztem NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation am besten darstellen lassen.

Die limitierte Karte verfügt über eine auffällige grün-goldene Farbgebung. Auf der Backplate ist ein Motiv des DOOM Slayer aufgebracht und die Lüfter der Karte sind der Shield Saw nachempfunden. Um das Thema zu unterstreichen, sind die Anschlussblende und der Kühlkörper ebenfalls in Gold gehalten. Dezente Symbole und Sentinel-Figuren finden sich rund um den Rahmen der Karte. Eine robuste Stromversorgung versorgt die GPU und 16 GB GDDR7 mit Energie. Für die Kühlung sorgt die Karte durch einen optimierten Kühlkörper, ein patentiertes Vapor Chamber-Design, ein Phasenwechsel-Wärmepad, eine große Lamellenanordnung und vier Axial-Tech-Lüfter. Das Bundle mit der Karte ist exklusiv im Bethesda Gear Store für 2.109,99 Euro inklusive Spiel verfügbar.