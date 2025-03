Spiel soll zweithöchsten Day-1-Umsatz in der Geschichte des Franchises erzielt haben

Dass Assassin's Creed Shadows einen guten Start hingelegt hat, haben die hohen Spielerzahlen bereits vermuten lassen. Auch Ubisoft unterstrich den Erfolg nochmals in einem Beitrag, der über den offiziellen Ubisoft-Account auf X geteilt wurde. Allerdings ließ sich Ubisoft bislang nicht genauer in die Karten schauen. Nun wollen die Kollegen von Video Games Chronicle einen genaueren Einblick in die Verkaufszahlen bekommen haben. Demnach handelte es sich bei Assassin's Creed Shadows um die zweitgrößte Markteinführung der Serie.

Assassin's Creed Shadows kam erst in der letzten Woche für Konsolen und PC auf den Markt, übertraf jedoch bereits innerhalb von zwei Tagen die Marke von zwei Millionen Spielern, wie Ubisoft selbst bekannt gab. Damit überflügelt der Titel sogar seine überaus erfolgreichen Vorgänger Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey. Aber auch die Umsätze von Assassin's Creed Shadows sollen sich auf einem hohen Niveau bewegen. Laut den Daten, die Video Games Chronicle einsehen konnte, hat Shadows nach Valhalla den zweithöchsten Tag-1-Umsatz in der Geschichte der Franchise eingefahren.

Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da das Spiel dieses Mal bereits im März erschien. Für frühere Titel der Serie wählte Ubisoft lieber die lukrativere Thanksgiving-Saison. Zudem kann Assassin's Creed Shadows nicht mehr von einem Pandemie-Schub profitieren, der Assassin's Creed Valhalla noch zugutekam.

Zudem legte Assassin's Creed Shadows den besten Tag-1-Launch aller Zeiten für Ubisoft im digitalen PlayStation-Store hin. Neben der Tatsache, dass das Spiel der meistgewünschte Ubisoft-Titel aller Zeiten gewesen sein soll, generierte Shadows über elf Millionen Zuschauerstunden auf Twitch – der beste Start für einen Ubisoft-Titel der letzten Zeit, Valhalla eingeschlossen.

Assassin's Creed Shadows hatte im Laufe der Entwicklung mit zahlreichen Rückschlägen und Problemen zu kämpfen, darunter auch mit einem umfangreichen Leak. Ursprünglich war die Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows für November letzten Jahres geplant, wurde dann aber auf den 14. Februar und schließlich auf den 20. März verschoben.