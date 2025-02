Ubisoft in der Krise

Assassin’s Creed Shadows ist Wochen vor dem offiziellen Release am 20. März 2025 geleakt, und bereits jetzt kursieren zahlreiche Gameplay-Videos und Story-Details in den sozialen Medien. Ubisoft kämpft derweil darum, die Verbreitung der unfertigen Version einzudämmen, und bittet Fans eindringlich, keine Spoiler zu teilen. Laut den Entwicklern handelt es sich bei den geleakten Versionen nicht um den finalen Spielstand, da weiterhin an Verbesserungen gearbeitet werde. Dennoch sind viele Überraschungen, die für den Launch geplant waren, nun vorzeitig enthüllt.

Die Leaks haben bereits massive Auswirkungen, da einige Nutzer das Spiel sogar schon live auf Twitch gestreamt haben, bevor Ubisoft eingreifen konnte. Berichte deuten darauf hin, dass physische Kopien möglicherweise zu früh ausgeliefert wurden oder Fehler im PlayStation Network den Leak ermöglicht haben. Woher die Versionen aber genau stammen, bleibt unklar.

Neben den vorzeitigen Enthüllungen sorgt das Spiel aufgrund seines Settings für Kontroversen. Assassin’s Creed Shadows ist der erste Ableger der Reihe, der im historischen Japan spielt. Bei den Diskussionen im Fokus steht vor allem einer der beiden spielbaren Protagonisten, Yasuke, ein afrikanischstämmiger Samurai. Während einige Historiker seine Rolle in der japanischen Geschichte durchaus als gesichert ansehen, kritisieren andere, dass Ubisoft historische Genauigkeit opfere. In Japan wurde sogar eine Petition gestartet, die den Entwicklern vorwarf, die Kultur des Landes falsch darzustellen. Ubisoft verteidigt die kreative Entscheidung und betont, dass Yasuke bewusst gewählt wurde, um die Welt aus der Perspektive eines Fremden zu zeigen.

Trotz aller Diskussionen bleibt Assassin’s Creed Shadows einer der meisterwarteten Titel des Jahres. Das Spiel setzt auf zwei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die für Abwechslung im Gameplay sorgen sollen. Während Naoe als Ninja auf Stealth-Mechaniken setzt, verkörpert Yasuke einen traditionelleren Samurai-Kampfstil. Ubisoft erhofft sich mit diesem Konzept neue Impulse für die Reihe, die zuletzt mit Assassin’s Creed Mirage nicht alle Erwartungen erfüllen konnte.

Für den angeschlagenen Publisher steht viel auf dem Spiel. Ubisoft musste zuletzt mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, nachdem Titel wie Star Wars Outlaws hinter den Erwartungen zurückblieben und der Shooter Xdefiant aufgrund mangelnder Spielerzahlen eingestellt wurde. Assassin’s Creed Shadows soll nun den dringend benötigten Erfolg bringen und den langfristigen Plan für die Reihe absichern. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, bis 2030 zehn weitere Titel im Assassin’s-Creed-Universum zu veröffentlichen, darunter diverse Remakes älterer Teile.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Ubisoft die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen kann. Die Entwickler müssen nicht nur gegen Spoiler vorgehen, sondern auch die Qualität des finalen Spiels unter Beweis stellen. Trotz der negativen Schlagzeilen bleibt die Vorfreude auf den ersten Assassin’s-Creed-Titel im feudalen Japan bei vielen Fans groß, und der offizielle Release wird zeigen, ob sich das Konzept durchsetzen kann.