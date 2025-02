Werbung

Bereits 2023 wurde mit Diablo IV der neueste Teil der Action-RPG-Reihe von Blizzard veröffentlicht. Seither wird das Spiel regelmäßig mit neuen Updates versorgt. Wechselnde Seasons sollen die Spieler interessiert halten. Die aktuellste davon ist gerade am 21. Januar 2025 gestartet. Unter dem Motto Saison der Hexenmacht bringt sie neue, zeitlich begrenzte Inhalte ins Spiel. Neben diesen kam mit der aktuellen Season die Rüstkammer ins Spiel, die sich Fans bereits lange gewünscht haben. Eine komplette Liste der Änderungen, die die Season 7 mit sich bringt, findet sich hier.

Zu Release von Diablo IV hatte Blizzard angekündigt, dass man neben den Seasons regelmäßig kostenpflichtige Erweiterungen veröffentlichen werde. Ursprünglich sollte eine pro Jahr erscheinen. Doch schon bei der ersten Erweiterung verzögerte sich das Release von zwölf auf rund 18 Monate. Am 8. Oktober 2024 startete dann The Vessel of Hatred. Das Spiel erweiterte die Singleplayer-Story und führte mit dem Geistgeborenen eine neue Klasse ein. Katzenfans konnten sich zudem über zusätzliche Reittiere freuen, mit denen man das neue Sumpfgebiet erkunden konnte.

Während des DICE Summit in Las Vegas hat sich nun einer der Verantwortlichen zum Stand des zweiten Addons geäußert. So ist das Addon zwar tatsächlich in Arbeit, wird jedoch erst im Jahr 2026 erscheinen. Grund für das verspätete Release sei, dass auch schon die erste Erweiterung verschoben wurde. Somit habe sich der gesamte Plan für das Spiel verlagert.

Fans sollen aber bald eine Roadmap erhalten. Diese ist nach dem Ende der aktuellen Season und vor dem Start der nächsten eingeplant. Sie soll Auskunft über alle geplanten Inhalte geben, die noch 2025 für Diablo IV anstehen. Die noch namenlose zweite Erweiterung zählt nicht dazu. Auch ist noch nicht bekannt, wie es mit der Geschichte weitergeht oder welche zusätzlichen Inhalte die Spieler erwarten können.