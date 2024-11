Werbung

Anfang Oktober startete mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung von Blizzards Diablo IV. In unserem Test hat uns vor allem die neue Klasse des Spiritborn überzeugt. Zum Release ist auch die aktuelle Season 6 unter dem Motto Aufsteigender Hass gestartet. Da mittlerweile die halbe Season vorbei ist, haben die Entwickler einen Ausblick gegeben, was die Spieler in Zukunft erwarten soll. Dafür gab es einen eigenen Mid-Season Campfire-Chat.

So soll die als zu stark eingestufte Klasse des Spiritborn nicht generft werden. Stattdessen plant man, die anderen Klassen demnächst zu verstärken, um für ein Gleichgewicht zu sorgen. Zu den geplanten Neuerungen zählt auch der Welcome Back Boost. Dieser Boost soll es Spielern ermöglichen, einen beliebigen Charakter direkt auf Level 50 zu bringen. So können sie in die Endgame-Inhalte starten, ohne zuvor Stunden mit dem Aufleveln zu verbringen. Um Wiedereinsteiger noch mehr an die Hand zu nehmen, wird jede Klasse auch drei vorgefertigte Builds liefern. So spart man sich das Verteilen der Skill-Punkte und die Recherche nach einem guten Build.

Wer natürlich den perfekten Charakter will, kann auch Änderungen an der Skillung vornehmen. Die schnellen Einstellungen sollen lediglich auf Wunsch eine Zeitersparnis bieten. Die größte Erleichterung bietet hier das automatische Aufdecken der Lilith-Statuen. Wer zuvor einmal alle 160 gesucht hat, weiß, wie zeitaufwendig die Suche ist. Sogar wenn man alle Standorte bereits kennt, ist man hier noch Stunden beschäftigt.

Wie der Name Welcome Back Boost bereits vermuten lässt, richtet sich Blizzard hier an Spieler, die dem Titel schon einige Zeit den Rücken gekehrt haben. So will man für diese einen Anreiz schaffen, sich wieder einzuloggen. Der Boost steht Käufern von Diablo IV leider nur einmal zur Verfügung. Wer auch Vessel of Hatred besitzt, kann noch einen zweiten Charakter boosten. Ein Release-Zeitpunkt für den Boost wurde noch nicht genannt.