Halloween steht kurz bevor und damit hat sich nicht nur Valve dazu entschlossen das Gruselfest passend zu feiern, auch Nintendo stimmt seine Fans rechtzeitig auf das Fest ein. Wer würde sich dafür besser eignen als der ganz und gar nicht furchtlose Geisterjäger Luigi. Im Sommer ist gerade erst das Remake des Abenteuers Luigi's Mansion 2 erschienen. Nun liefert Nintendo eine exklusive Kürbisschnitz-Anleitung. Mit der Halloween-Aktion zeigt Nintendo, dass man das Spukthema auch außerhalb der digitalen Welt kreativ zelebrieren will.

In einem neuen Post auf X zeigt Nintendo den Fans, wie man mit seinen eigenen Kürbis fertigen kann. Neben einem kurzen Clip der das Endergebnis zeigt, bietet der Konzern auch einen Download-Link für eine Luigi-Kürbis-Schablone an. Damit können Bastelbegeisterte ihre eigenen Kürbisse ganz im Stil des ängstlichen Helden gestalten. Die Anweisung ist einfach und fordert lediglich einen Drucker, Papier, Stift, Schere, Klebeband und, wenn möglich, Kürbis-Schnitzwerkzeug. Die Schablone zeigt dabei Luigis charakteristisches Gesicht.

Das Angebot ist dabei völlig kostenlos. Wer will kann sich die Schablone einfach direkt als PDF herunterladen. Direkt auf dem Ausdruck findet sich dann noch einmal eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung und natürlich der Hinweis, dass Kinder Kürbisse nur in Gegenwart von Erwachsenen schnitzen sollten. Vielleicht erscheinen in Zukunft noch weitere Vorlagen um ikonische Nintendo-Charaktere auf Kürbissen zu verewigen.