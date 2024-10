Werbung

Am Donnerstag ist Halloween. Passend zur düsteren Jahreszeit gibt es viele besondere Events und natürlich auch die ein oder andere Halloween-Party. Wer lieber zuhause bleibt, kann sich über eine große Auswahl von Specials in Spielen und eine lange Liste an Horrorfilmen freuen. Zudem gibt es bei vielen Anbietern Sales mit thematisch mehr oder weniger passenden Spielen. Natürlich ist auch Valves Plattform Steam wieder am Start und bietet während des Steam-Scream-Festivals viele Angebote aus dem Bereich Mystery und Horror zu reduzierten Preisen an.

Der Sale ist gestern Abend um 18.00 Uhr gestartet und läuft noch bis zum 04. November 2024 um 19.00 Uhr. Zusätzlich zu den rabattierten Spielen gibt es auch einige Gegenstände im Punkteshop. Darunter Sticker, Avatar-Symbole Profilrahmen und Hintergründe. Die notwendigen Punkte erhält man bei Käufen über den Store.

Auch wenn sich das Angebot vorwiegend auf passende Titel beschränkt, gibt es dennoch hunderte von Spielen aus verschiedenen Genres. So gibt es Hunt: Showdown 1896 für 22,49 Euro statt 29,99 Euro. In dem Extraction-Shooter gibt es aktuell auch ein Halloween-Special. Fans von Survival-Horror kommen mit Dead by Daylight auf ihre Kosten. Der asymmetrische Multiplayer-Titel ist von 19,99 Euro auf 7,99 Euro reduziert. Mit Day-Z findet sich auch der große Open-World-Survival-Zombie-Shooter schlechthin unter den Angeboten. Das Spiel ist um 50 Prozent auf 23,99 Euro reduziert.

Es finden sich aber auch drei ungewöhnlichere Titel unter den Angeboten. In Stray können Spieler für 16,79 Euro in die Haut, oder besser das Fell, einer Katze schlüpfen und sich ihren Weg durch eine Cyberpunk-Stadt bahnen. Bei Phasmophobia geht es auf Geisterjagd. Bis zu vier Spieler müssen gemeinsam in Spukhäusern nach Geistern suchen. Wer denn richtigen Geistertyp ermittelt, erhält eine Belohnung. Erwischt einen vorher der Geist gibt es nichts. Der Preis von Phasmophobia ist auf 14,62 Euro gesenkt. Mit Brotato hat ein Roguelike-Shooter den Weg in die Angebote gefunden. für nur 2,99 Euro gibt es das durchgeknallte Spektakel rund um schwer bewaffnete Kartoffeln.